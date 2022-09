Andrew Garfield fue captado surfeando y pasando un rato agradable en Puerto Vallarta

El actor de 39 años, Andrew Garfield, fue captado pasando un rato agradable en Puerto Vallarta, donde estuvo surfeando a lado de un grupo de amigos.

Un reporte del portal JustJared detalló que el actor que protagonizó ‘The Amazing Spider-Man’ fue visto en tierras mexicanas desde el 19 de septiembre.

En las imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales, se pudo observar que el histrión apareció en la playa con una playera azul marino de manga larga, gorra y unos shorts en tonalidad rosa.

Asimismo, se dio a conocer que el actor no viajó solo, según el portal Daily Mail, Garfield habría sido visto a lado de una mujer, sin embargo, JustJared refirió a que el ex Spider-Man llegó a México acompañado de un grupo de amigos.

No hay fotografías del grupo de amigos que habría acompañado al actor, pero se reportó que Garfield tenía el objetivo de conocer las olas en territorio mexicano debido a que en las últimas semanas se le ha visto surfeando en Italia y California.

A finales de abril de este año, Andrew Garfield confesó a Variety que se tomaría un descanso de la actuación tras ser nominado al Oscar por el filme ‘Tick, Tick… Boom!’, haber participado en los proyectos ‘The Eyes of Tammy Faye’ y ‘Under the Banner of Heaven’.

