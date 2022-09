Ricky Montaner se tatuó la retaguardia de su esposa y dicen que la de ella “tiene menos pelos”

El cantante Ricky Montaner del dúo ‘Mau y Ricky‘ sorprendió a sus casi tres millones de seguidores de la red social de la camarita, y es que colgó un video en la mencionada plataforma donde dejó claro el profundo y gran amor que siente por su esposa, Stefania Roitman.

Montaner reveló la parte que más adora del cuerpo de la modelo argentina. Por ello, no lo pensó mucho y tomó la determinación de plasmarlo en su piel por el resto de su vida, y es que se trata de la retaguardia de la también actriz.

Ambos decidieron grabar un video para mostrarlo, y Ricky reveló que lo lleva en uno de sus brazos, al tiempo que ella sale en traje de baño, mientras que en la parte de abajo lleva una falda puesta y le lanza un beso a su esposo.

“Amo tanto a mi esposa que me la tatué. Te amo“, es el texto que se puede apreciar en el video que hizo público.

“Creo que el de Stef tiene menos pelos, pero sí… Precioso tatto”, “Creo que amas su…”, “Yo no me los tatué y los amo, son muy hermosos juntos”, “No te tatuaste a tu mujer. Te tatuaste su cu**“, “Qué orgullo debe ser reducir una mujer a esto, esta consideración de amor no la tenía”, “Mi novio necesita otro cuerpo para poder mi trasero”, “Ya quiero que me llegue mi Ricky“, “Pero por favor Ricardo Andrés”, fueron algunas de las expresiones que generó el post.

El video al principio fue compartido en TikTok, y es que fue en la mencionada red social donde lo criticaron por verlo como algo inmoral, debido a que su familia siempre se ha visto como personas cristianas. Por ello, no lo ven correcto, aunque no sería lo único porque varios pusieron en duda si realmente es la retaguardia de ella.

Sin embargo, destacaron los comentarios donde infinidades de mujeres desean tener a un Ricky en sus vidas para que tengan este tipo de detalles con ellas en el transcurso de la relación.

