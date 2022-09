Albert Pujols sobre los 700 jonrones: “No estoy buscando nada, solamente quiero otro anillo”

La temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas está por terminar y la espera de los 700 jonrones de Albert Pujols se hace más notoria, ya que es una cifra histórica. Sin embargo, el mismo dominicano ha querido dejar claro que no está buscando nada, ni mucho menos tiene presión; solamente quiere otro anillo de campeón.

Al estar solamente a dos cuadrangulares de convertirse en el primer latinoamericano con 700 o más estacazos, muchos mantienen la mirada sobre el poderoso bateador de Cardenales de San Luis. Además, al estar cerca de finalizar la temporada, algunos seguidores le han pedido a Pujols que continúe jugando hasta conseguir un nuevo hit en su carrera, aunque nada ha cambiado con su decisión de retirarse.

“Lo dije en los Entrenamientos Primaverales. Lo hice temprano, porque sabía que pasaría algo así. Sabía que si tenía un buen año, o mucho éxito, la gente pensaría que podrían hacerme cambiar de opinión. Pero cuando digo algo, lo hago. Me voy a retirar tras la Serie Mundial, para disfrutar de mi vida, mi carrera y mi familia”, comentó Albert Pujols.

“No estoy buscando nada. Es algo con lo que los medios se distraen. Nunca he buscado números en mi carrera y no voy a empezar a hacerlo 22 años después. En mi carrera, he sido bendecido por todo lo que he conseguido”, prosiguió el dominicano.

Pujols, con una extraordinaria trayectoria de 22 temporadas en el béisbol de las Grandes Ligas, ha tenido la oportunidad de conquistar dos anillos de Serie Mundial y esto ha sido con el uniforme de Cardenales de San Luis; debido a esto, ha querido poner como prioridad otro campeonato por encima de los 700 cuadrangulares.

“Lo que estoy buscando ahora es otro anillo. Eso es lo que estoy buscando para la ciudad de San Luis y nuestros aficionados. Para eso firmé este año. Al regresar a San Luis, sabía que tendríamos un gran equipo y que podríamos tener el chance de ganar un campeonato. Espero terminar este capítulo que comencé hace 21 años”, finalizó Pujols.

De esta manera, solamente se deberá esperar que ocurre con Pujols por lo que resta de temporada regular y de no llegar a la cifra redonda de los 700 cuadrangulares; lo único seguro hasta ahora será su participación en una nueva postemporada con el equipo de su vida.

