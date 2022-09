Carlos Vives de gira por Estados Unidos se confiesa: “Es tiempo de agradecer a la gente, a mis raíces”

‘Después de todo, Vives’… Tal cual el título de su gira, que se encuentra en este momento por Estados Unidos, Carlos Vives tiene como premisa no solo llevar alegría, sino seguir sembrando en los corazones esa fusión de su folclore con la música moderna.

En entrevista exclusiva, desde la intimidad de su estudio, el cantautor colombiano deja todo para dedicarle tiempo a seguir defendiendo a los suyos y asegura: “Es tiempo de agradecer a la gente, a mis raíces””.

-Nuevamente girando en Estados Unidos, ‘después de todo’…

Carlos Vives: Sí, eso es una belleza, porque ha pasado tantas cosas, por eso le pusimos el nombre al tour, ‘Después de Todo… Vives’… Estamos como agradeciendo, haciendo ese ‘Pagamento’, como decimos en la nueva canción con Pedro Capó, haciéndose ese pagamento, agradeciendo después del tiempo, de tanto tiempo, y después de todo lo que ha pasado. La oportunidad de hacer una gira tan jugosa, tan de lugares donde hemos sido tan felices siempre, es increíble, para nosotros, una oportunidad para invitar a la gente a que nos acompañe.

-¿Qué significa para ti la frase ‘después de todo’?

Carlos Vives: Cuando estábamos buscando el nuevo nombre de esa gira, aplazada por todo lo que nos ha pasado, pues yo dije es que al final de toda esa incertidumbre, de todo ese camino que uno empieza a tomar distancia, que fue un momento muy difícil para todos, muy extraño, de muchos miedos, de mucho desconocimiento de cosas, de mucha esperanza al mismo tiempo… Es decir, no había nada que pudiera superar eso, decir ‘Después De Todo Vives’, estamos vivos y vamos a darle gracias a la vida, a volvernos a encontrar, a volvernos a dar un abrazo, a lo que ha sido nuestra naturaleza, eso de la socialización que nos gusta tanto, de estar con la gente, de estar en los lugares hermosos, en la lucha, en el trabajo, significa eso, significa agradecimiento, hacer ese pagamento.

-Y hablas de ‘Pagamento’ la canción con Pedro Capó, dice ‘No le pido nada a la vida porque le debo’, ¿qué le debes a la vida?

Carlos Vives: Por eso estamos haciendo ‘Pagamentos’ con Pedro, porque le debemos a la vida todo, todo, la gente, a la vida, las oportunidades, lo que nos ha pasado… Es agradecer a ese Dios, a esa fuerza, a esa naturaleza de todo lo que tenemos, de donde nacimos, de la gente que nos ha rodeado, le debemos todo.

Mi música, que nace de una música muy humilde, que siempre subestimamos, que no valoramos, de esa tierra del olvido, de gente de nuestras tierras, de nuestros orígenes, de nuestros pueblos, que no los vimos primero, y por supuesto, no los valoramos y descubrir esos territorios… Para mí fue como que decidir quemar mis velas, es decir: ‘Yo voy a hacer mi música desde acá, voy a ser agradecido con todo esto, voy a trabajar por eso’… Comenzó hace ya mucho tiempo, y mis cumbias son como el reflejo de eso, de valorar, de trabajar, no solamente en la música sino en aprovechar lo que la música me ha dado para poner al servicio del territorio, de la gente, donde nace nuestra música, los vallenatos, las cumbias, esas poblaciones del río, esas poblaciones de las sábanas, de la sierra, esas ciénagas nuestras donde nace nuestra música más alegre.

Entendimos que el folclore era la fuente, pero que íbamos a hacer música moderna, loca, nueva, muy a partir de eso. Yo vivo agradecido con la gente, con el territorio, con toda la historia nuestra, difícil lo que le pasó a nuestra gente que vino del África, pero al final hoy que sean colombianos, hoy que hagan la música que hacen, que sean los seres humanos que son, nuestra cultura prehispánica, toda la guerra, todo lo que se dio, la gran tragedia… El orgullo de llevarlos en nuestra sangre, de ser españoles porque también somos españoles y heredamos de España, las cosas más increíbles.

Es tiempo de agradecer siempre a un país como los Estados Unidos tantas oportunidades, y a mis hermanos latinos en Estados Unidos, ¿cuál ha sido nuestro departamento de mercadeo de verdad? Con el perdón de mi compañía que los quiero mucho, ¿quién nos ha dado la oportunidad de llegar a tantas ciudades? y ¿quién le ha mostrado nuestra música a los más gringos, a los que no hablan español? Entonces para mí es una fiesta.

-Tu rescatas tus raíces para fusionarlo con lo nuevo, ¿cómo reacciona la persona humilde que nace de esa música primaria, con la persona un poco más moderna que le llega a esta fusión?

Carlos Vives: Yo tuve claro desde el principio que no iba a ser folclore, pero que el folclore era la fuente donde yo iba a beber para hacer un pop, para hacer un rock, porque al final la industria fue eso, lo nuevo se alimenta de lo viejo, por eso lo mío cae muy bien en lo nuevo. Fundamentalmente las músicas urbanas se alimentan de patrones muy antiguos, de la fuente del blues, de la fuente del hip hop, de la draga jamaiquina, de la cumbia panameña.

Colombiana, hoy latinoamericana, se alimenta de los vallenatos, ahí está la historia, como dice mi amigo Wisin, las fusiones de los géneros. En la industria, cuando yo empecé, como se habían creado unos esquemas musicales específicos, la música anglo, esto es rock, esto de allá no, esto es folclore, esto es no sé qué… Como yo sé que yo no iba a ser folclore, primero para ser folclorista no tendría la intención de grabar música, el folclore es el alma, es el hombre en el río, en la naturaleza, el que siembra, lo que estamos en una industria vamos a un estudio de grabación, nos iluminamos con luces, nos maquillamos, nos ponemos chaquetas de colores y somos rock and roll, de dónde seamos de Zambia, de África del Sur, europeos, rusos, del sur de Estados Unidos, argentinos, cubanos, puertorriqueños, el artista moderno es rock and roll de ese lugar.

En la industria no lo vieron claro, aún más todavía no está claro, todavía la industria tiene ciertos patrones que rigen que yo siento que, desde mi aprendizaje, no son tan naturales, entonces el viejo, viejo el juglar con el que yo me crie, para ellos eso era realmente lo importante, veían qué a mí me motivaba para hacer la música, primero hacer las canciones de ellos y después decir: “yo quiero, he aprendido de ellos algo, voy a empezar a hacer la mía, ojalá se parezcan a las de ellos”… Siempre los viejos, que no estaban en la industria, que no eran ricos, que no fueron a la academia, como seres humanos lo tenían claro, y mucha gente en la industria no lo vio porque hay prejuicio, porque yo pienso que es así, porque es que a mí me dijeron que era así , y vemos fórmulas, tú tienes cara de galán de televisión, tú no puedes cantar vallenato… Estamos llenos de reglas, y de cosas que no dejan fluir a veces la naturaleza de la vida real, de la geografía, de nuestra historia, de lo que somos, y la relación de todo lo que nos une a países que hablan incluso diferentes lenguas.

-¿Qué sientes cuando rompes con esos patrones desde el arte, desde el amor?

Carlos Vives: Una felicidad, la felicidad de además de sentirlo en el corazón, porque es que yo decidí hacerlo cuando todo el mundo me decía que eso no era, en mi corazón me decía que eso era y ya las cosas que yo había vivido, y había visto, y había viajado y todo, yo sabía que eso era, porque además la importancia estaba en la localidad. Quería ser importante para mi localidad, no si nos íbamos a internacionalizar que lo más hermoso.

Lo más hermoso de mi vida es que yo no hice las cosas para irme de aquí, yo no hice las cosas para ver cuándo me descubrían, lo que hicimos tan natural aquí le gustó al mundo, punto, y entonces el mundo empezó a llamar.

-Tus conciertos siempre son una fiesta, ¿cómo los ves tú?

Carlos Vives: Total, es que eso, heredamos muchas alegrías y nuestra música se expresa así… Yo soy así también, porque me crie con gente así, tengo una predisposición natural a la amistad, a la conversación, a la alegría… Yo creo que todos tenemos en nuestra vida momentos difíciles, y cosas que cargamos y traemos, y siempre tratamos de saber de resolverlas y de ir adelante con alegría, que no se pierda la alegría. Que no se pierda la alegría porque al final la vida no es fácil… Me tocó vivir una música especial, con gente muy especial, muy alegre, en un país así, entonces tengo de todo eso y como que representarlos siempre fue como mi trabajo más importante.

-¿Cómo van a ser tus conciertos?

Carlos Vives: Desde que volvimos a tocar sí sentimos en los conciertos algo muy especial, ha habido un frenesí muy interesante el lugar donde hemos estado, y hemos sentido esas ganas como de cuando alguien trata como de coartar tu libertad de alguna manera, y de repente dices: “No, espérate Dios mío, dónde está el aire, dónde está el cielo, dónde está la tierra”… Cada concierto ha sido algo increíble.

-¿Qué le dices al público?

Carlos Vives: Sí con algunos de ellos, con muchos de ellos estuvimos conectados durante esa pandemia en ese tiempo, decirles que gracias por ayudarnos en momentos tan difíciles, que gracias por reaccionar así a nuestra gira, por ir a vernos, por estar allí, es una gran felicidad volverlos a ver, y ver también una nueva generación, que nos ha conocido nuestros últimos años. Gracias a esas últimas canciones, hay una nueva generación que nos descubre por ahí, entonces también claro que con muchas de ellas nos vamos a encontrar, darle las gracias y decirles que esto es para ellos y que bailen mucho.

