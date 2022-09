Clara Chía Martí huye de los paparazzi cuando le preguntan por los hijos de Shakira y Gerard Piqué

Clara Chía Martí ya no puede caminar por las calles de Barcelona como si de una persona normal se tratase. Ahora la prensa rosa la reconoce y los paparazzi la persiguen para obtener sus declaraciones. Y la situación se ha alterado más después de las declaraciones que soltó Shakira recientemente. Y es que la colombiana rompió el silencio y aceptó que todo el proceso está siendo muy duro tanto para ella como para sus hijos.

La cantante colombiana habló largo y tendido sobre su separación con Gerard Piqué con la revista ELLE en su edición anglosajona. Shakira dijo que lo más duro de este proceso es lo mediático que está siendo todo, relató cómo ahora tiene fuera de su casa a la prensa esperándola para captar reacciones o declaraciones.

La intérprete de “Te Felicito” aseguró que todo esto ha sido duro también para sus hijos, ya que aún cuando ella pueda protegerlos sobre la información que reciben, no puede apartarlos de lo que se les dice en el colegio, en donde además se enteran de muchas de las cosas que está haciendo su padre, gracias a lo que la prensa española está compartiendo en los medios de comunicación. Y es que al final del día Shakira no sólo es noticia en Barcelona, que es donde reside junto a sus hijos actualmente, no. La cantante es noticia mundial.

A Clara le preguntaron en la calle si en efecto ya conocía a Sasha y a Milan, hijos de Shakira y Piqué. La joven no respondió.

Los cuestionamientos de la prensa surgen por la información compartida, en semanas previas y para El Gordo y la Flaca por parte del periodista Jordi Martin, quien contó que en efecto los menores ya habían tenido contacto con ella. Todo esto cuando Piqué los dejaba a su cuidado en esos días en los que éste los llevaba consigo a su empresa Kosmos, donde también trabaja ésta.

Aquí el video de la reciente persecución que vivió la novia de Gerard Piqué por parte de la prensa. Y ojo, que ésta viene de pasar unos días de amor y pasión junto a Piqué. La parejita estuvo en París viviendo su idilio de amor por unos días. View this post on Instagram A post shared by Lo Sé Todo Colombia (@losetodocol)

