Shakira deslumbra con vestidos transparentes: se desprende y se libera con la revista ELLE

Shakira es la portada de la revista ELLE en su edición anglosajona. Muchos están hablando sobre las fuertes declaraciones que ha dado, ya que por primera vez habla sobre su separación con Gerard Piqué, en donde afirma estar viviendo momentos muy duros por lo publico que ha sido todo, y porque esto está afectando completamente a sus hijos. Asegura que protegerlos es su misión primordial, pero nada puede hacer cuando en el colegio sus compañeros los reciben con comentarios duros y fuertes sobre las noticias que publica la prensa española.

Sin embargo, más allá de las declaraciones de Shakira, tenemos la sesión de fotografía que realizó. En ella la vemos lucir diversos estilos de diseñadores de renombre que aquí te iremos presentando uno a uno. En donde, eso sí, destacamos los dos vestidos transparentes con los que ha dejado a muchos deseando ver más. En la portada, por ejemplo, Shakira lleva un jumpsuit con plumas y transparencias, este es un diseño de Fernando Claro, que acompañaron con botas de Elisabetta Franchi.

El diseño que verás a continuación es una creación de una diseñadora latina, pertenece nada más y nada menos que a Carolina Herrera. Los accesorios en joyería son de Messika by Kate Moss y los zapatos son sin lugar a dudas de Christian Louboutin.

Este vestido rosado, cuyo tronco parece un corsé por las líneas que van desde los senos y bajando por la cintura, es una creación de la casa Versace. Veamos cómo incluso el labial es un rosa pálido que combina perfectamente con el color del vestido. View this post on Instagram A post shared by ELLE Magazine (@elleusa)

Este vestido corto que realza la estrecha cintura de Shakira es en color negro, diseñado por Johanna Ortiz. La joyería en este caso el anillo que lleva puesto también es de Messika by Kate Moss. Las botas a juego con el conjunto son de Giuseppe Zanotti. View this post on Instagram A post shared by Shakira_p3 (@shakira_p3)

El único vestido metálico que vemos llevar a Shakira en esta sesión es en corte sirena, sin escote al frente y con mangas largas. Cuenta con una larga abertura sobre la pierna izquierda que sube hasta el muslo. El color del vestido, debido a su toque metálico parece ser azul y ocasiones se ve incluso café. Su diseño es de Etro y toda la joyería que lleva: aretes y collar son de Bulgari. View this post on Instagram A post shared by TheShakiraFan97 (@fanofshaki.97)

En la siguiente imagen Shakira lleva un vestido que ha sido tendencia en las alfombras rojas desde hace ya varios años. Es transparente y se puede ver debajo que la cantante viste un bodysuit a juego en negro. Esta hermosa pieza es un diseño de la casa de lujo Dior y la escasa joyería que lo acompaña es de Bulgari. Los botines son de la marca Aquazzura. View this post on Instagram A post shared by TheShakiraFan97 (@fanofshaki.97)

La última pieza de la que hablaremos en esta nota, es la que en apariencia parece ser más delicada y transparente que las demás. Además, es el diseño que más brillo lleva entre pedrería. Esta belleza de vestido es de Miu Miu y las sandalias metálicas con plataforma también son de la marca Aquazzura. La tiara que lleva Shakira en la frente es de Messika. Mientras que el juego de anillos son de Messika by Kate Moss y Bulgari, las dos únicas casa de joya con las que trabajó para este edición.

Vale agregar que toda la información compartida ha sido contrastada con la compartida por la revista ELLE. Puedes leer toda la entrevista de la cantante aquí. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

