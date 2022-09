Escuelas de NYC dan parte de tranquilidad sobre casos COVID-19 y recuerdan que hay protocolos de seguridad en pie

Han pasado ya tres semanas desde que inició el nuevo año escolar en la Ciudad de Nueva York, con casi 1 millón de niños regresando a las aulas de los más de 1,600 planteles que hay en todos los cinco condados, y padres como Pilar Rodríguez, quien tiene dos hijos en una sede de primaria en Long Island City, en Queens, confiesan no estar muy seguros sobre cómo el COVID-19 está afectando actualmente a las escuelas.

La madre de familia aseguró que aunque a diario recibe reportes de las autoridades escolares de la escuela donde estudian sus niños, sobre el número de casos positivo que se descubren, no sabe si sentirse “tranquila o preocupada”, pues dice que fuera del plantel escucha informaciones que la confunden.

“La verdad que en este momento me estoy haciendo bolas, porque no sé exactamente qué está pasando con el COVID, si ya se fue, si ya no hay pandemia o si estamos de nuevo en riesgo”, comenta la mexicana, quien hizo referencia a las declaraciones recientes del presidente Biden, quien manifestó que el país ya no estaba más en pandemia. “En la escuela además sigo oyendo que hay niños y maestros enfermándose e incluso que han cerrado salones, y la mayoría de pequeñitos que conozco no se han vacunado, y eso me preocupa, pero en los maestros nos dicen que las cosas están bien. Pero en las noticias escucho que hay miles de casos diarios”.

Ante dudas como estas, el Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York (DOE) dio un parte de tranquilidad sobre el impacto que el COVID ha tenido en las escuelas.

De acuerdo a datos suministrados por esa agencia, aunque actualmente la amplia mayoría de las escuelas están reportando algunos casos de COVID, como se aprecia en un mapa interactivo que han elaborado para que los padres hagan seguimiento directo de lo que ocurre en tiempo real, no hay escuelas cerradas ni planteles bajo evaluación.

Sin embargo, y a pesar de que el DOE no ha suministrado todavía el porcentaje de positividad del COVID en las instalaciones escolares, que desde hace muchos meses han sido considerados los sitios más seguros de la Gran Manzana sobre ese mal, los datos revelan que 1,237 contagios (882 entre estudiantes y 355 entre maestros y personal escolar) fueron reportados el último día. El índice de contagios diarios en toda la ciudad actualmente es de 9.2%.

Asimismo un total de 4,931 aulas han sufrido cierres desde que arrancó el año escolar, al igual que 17 escuelas, pero actualmente todas están reabiertas; 20,665 niños han sido puestos en cuarentena parcial en el aula, 167 escuelas han sido evaluadas por casos de COVID y 883 niños están en cuarentena fuera en sus hogares.

Jenna Lyle, vocera del Departamento de Educación, insistió en que las escuelas de la ciudad están preparadas para seguir garantizando la seguridad de los niños y maestros en relación COVID-19.

“La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, personal y comunidades escolares enteras ha sido durante la pandemia, y sigue siendo, nuestra principal prioridad”, aseguró la funcionaria de las escuelas. “Es esencial que nuestros estudiantes permanezcan en las aulas, recibiendo instrucción en persona y los apoyos integrales que necesitan”.

La vocera del DOE destacó que “Como siempre, continuaremos siguiendo la ciencia y ajustando la orientación si es necesario”.

Dentro de los protocolos vigentes existe una expansión del programa de pruebas de vigilancia en las escuelas para duplicar la cantidad de personas evaluadas, incluidos estudiantes no vacunados y estudiantes vacunados, así como el personal.

Asimismo el DOE asegura que “cada estudiante y adulto en un salón de clases con un caso positivo recibirá inmediatamente un kit de prueba rápida en el hogar y deberá realizar dos pruebas en cinco días”.

También las escuelas siguen comprometidas en “hacer que la vacunación sea fácilmente accesible y esté disponible para todos (…) y sistemas de ventilación en pleno funcionamiento respaldados por dos purificadores de aire en cada salón de clases”.

Sobre el cierre de escuelas como medida preventiva, el DOE agregó que “se cerrarán solo cuando el Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York (DOHMH) determine que existe una transmisión generalizada. Con las medidas de salud y seguridad implementadas, esperamos que el cierre de escuelas sea limitado”.

Pedro Frisneda, vocero del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York, también reveló que las autoridades de salud de la Gran Manzana siguen trabajando conjuntamente con las escuelas a fin de garantizar que los contagios de COVID permanezcan bajos, pero advirtió que no hay que bajar la guardia.

“Hemos estado en una fase de transición durante mucho tiempo entre la emergencia y la endemicidad. Ya no estamos en esta fase de emergencia de la pandemia, pero aún no hemos definido cómo es la nueva normalidad o la endemicidad y este es nuestro proceso para llegar allí”, dijo el funcionario de Salud, haciendo un llamado a los padres a que vacunen a sus niños.

“Hemos visto una disminución sostenida de casos y hospitalizaciones. Sin embargo, hemos visto una y otra vez cómo nuevas variantes y aumentos están a la vuelta de la esquina. La mejor manera de protegerse a sí mismo y a sus hijos contra futuros aumentos repentinos es vacunarse o ponerse la dosis de refuerzo, si es el momento oportuno”, agregó Frisneda. “La ciudad está promoviendo la vacuna/refuerzo en las comunicaciones con las familias escolares, incluidas las cartas que acompañan a las pruebas caseras que se envían a los estudiantes después de la exposición. Estas comunicaciones incluyen información sobre los nuevos refuerzos y el sitio de búsqueda de vacunas para que las familias puedan encontrar sitios con los nuevos refuerzos”.

COVID-19 en las escuelas de NYC en el nuevo año escolar en cifras

1,237 nuevos contagios en los planteles

882 de los contagios se han dado entre estudiantes

355 de los contagiados han sido maestros y personal escolar

4,931 aulas han sufrido cierres pero actualmente todas están reabiertas

262,126 casos de COVID entre niños y personal se han reportado en el último año en las escuelas

883 niños están en cuarentena fuera del aula actualmente por COVID

20,665 niños están en cuarentena parcial en el aula

167 escuelas han sido evaluadas por casos de COVID

17 escuelas han sido cerradas por COVID

49.2% de los niños menores de 18 años siguen sin vacunarse

50% es el porcentaje de niños sin vacuna entre los latinos

45% de los niños de 5 a 12 años aún no se vacunan

Protocolos con los que las escuelas públicas combaten el COVID-19