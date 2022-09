Dani Alves sobre Cristiano Ronaldo: “Llegó un momento que yo me acercaba a saludarlo y él no me saludaba”

La rivalidad entre el FC Barcelona y el Real Madrid, ha dejado grandes secuelas entre algunos jugadores que por muy profesionales que sean, también tienen gestos negativos hacia los futbolistas de su rival eterno del balompié del viejo continente.

En esta oportunidad, todo el foco de atención está en Cristiano Ronaldo, jugador actual del Manchester United y que tuvo un enaltecedor paso por el Real Madrid. Sin embargo, el brasileño Dani Alves ha querido contar un secreto de un hecho que vivió con el luso en una gala del Balón de Oro, después de que el portugués le despreciara un saludo.

“Llegó un momento por la rivalidad que yo me acercaba a saludarlo y él no me saludaba. Hubo una polémica que no salió nunca, pero en el vestidor del Balón de Oro tuvimos un rifirrafe, yo saludé a todo el mundo y él no me saludó por lo que estaba generando el Barcelona-Madrid afuera”, comentó Dani Alves.

A pesar de esto, uno de los mejores laterales derechos del mundo, también ha aprovechado la oportunidad para rendirse al portugués, ya que es un futbolista que ha trabajado mucho durante toda su carrera y eso se asemeja mucho a él.

Además, también se tomó el atrevimiento de compararlo con el astro argentino Lionel Messi y para sorpresa de muchos, el defensa ha preferido acercarse más a Cristiano Ronaldo porque es un futbolista que ha trabajado para ser uno de los mejores.

“¿Cómo no voy a respetar a un tipo que lo consiguió todo con base en el trabajo, de echarle huevos? Me identifico con él, porque yo todo lo que hice en mi vida fue con base en eso. Si tú hicieras una comparación, yo como jugador me acerco más a Cristiano que a Leo por el trabajo, no por el talento, porque Leo es un talento nato, que nació con el talento de jugar al futbol y de estar en otro mundo que solo el consigue”. continuó el brasileño.

“Me encanta Cristiano. Ahora que ya no estamos en el Barcelona y Madrid parece que sí puedo hablar, porque siempre parecía que no podía. Cristiano ejemplifica, para todos nosotros que no tenemos tanta calidad, que con el trabajo también se puede competir contra los mejores. Yo lo respeto muchísimo y tuve la oportunidad de decírselo”, finalizó Dani Alves.

De esta manera, las declaraciones de Dani Alves demuestran una vez más su grandeza y el respeto que tiene por Cristiano Ronaldo además de su admiración. Además, más allá de todo lo que vivió en la ciudad condal y en cada Clásico, siempre será importante valorar el compromiso del portugués.