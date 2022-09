José Joel se niega hablar de su hermana Sarita Sosa y la llama “la pelusa”

José Joel anuncia el concierto “Partiste Príncipe y Regresaste Rey”, que se celebrará el 28 de septiembre para rendir homenaje a José José en su tercer aniversario luctuoso, y aunque se le cuestionó sobre la situación actual con su media hermana Sara Sosa, el hijo de Anel Noreña pidió no hablar de ella llamándola «pelusa» para no empañar la celebración de su padre.

“Hoy no hablamos de la ‘pelusa’ (Sara) por favor, no manchemos el homenaje tan bonito que estamos logrando, ya habrá tiempo… Les puedo decir que por supuesto todo va sobre ruedas, de manera legal, toda la gente está haciendo lo que tiene que hacer. Muy pronto tendremos nota en cuanto a la situación de estas personas, pero hoy no, les pido que hoy no”.

El concierto hará que “El Príncipe de la Canción” regrese a los escenarios, pues a través de un holograma el público lo verá y volverá a escuchar sus éxitos. “Un holograma completamente en 3D en donde hay un movimiento, hay una interacción y eso nos tiene muy contentos, muy nerviosos. Lo seguimos ensayando porque (estamos viendo) ‘quién entra, quién sale, quién dice y quién hace’”.

Sigue: “Lo que estamos procurando es que mi papá regrese a hacer lo que hacía, que era cantar, era estar con su público, era disfrutar el escenario; entonces, por supuesto que sí, dentro de lo que estamos procurando es que mi papá tenga una presencia real en escena”.

Además, José Joel ya resolvió las diferencias con su hermana Marysol, quien se decía estaba molesta porque él no había querido vacunarse.

“Yo creo que ahí hay un teléfono descompuesto, porque vacunado estoy, ¿me entiendes? Tengo mis dos vacunas, no soy coleccionista de, me puse mis dos vacunas, el bicho ya me dio creo que hasta dos veces y aquí estamos”.

“La realidad es que yo entiendo su manera de ver la vida como esposa, como madre, como mi hermana, y sí hubo ese momento tan intenso de que pues no nos juntamos y no nos vemos, ‘¡ok, Mari, está perfecto!’, pero pues yo ya puse, yo ya dije, yo ya estoy“.

“Y estamos bien, les repito, no ha pasado absolutamente nada que no sea que se sigue cuidando”.

