Rafa Nadal demuestra todo el cariño que siente por Federer: “Cuando Roger se va, una parte de mi vida también se va”

Rafa Nadal sobre el retiro de Federer: “Cuando Roger se va, una parte de mi vida también se va”

El tenista español Rafa Nadal dedicó unas emotivas palabras a su colega y amigo Roger Federer, luego del partido correspondiente a los dobles de la Laver Cup en la que ambos formaron dupla y fueron derrotados por los estadounidenses Frances Tiafoe y Jack Sock.

Luego de caer por 6-5, 6-7 y 9-11, en el que fue el último partido como profesional en la legendaria carrera de Federer, Nadal afirmó que con el retiro del suizo, también se va una parte de él. “Son muchos años compartiendo muchos momentos. Cuando Roger se va del circuito, una parte importante de mi vida se va también”.

Asimismo, el español confesó que para él fue todo un privilegio haber sido el elegido para acompañar al ‘Reloj Suizo’ en un partido tan importante como este. “Ha sido un honor formar parte de este importante momento de la historia de nuestro deporte”.

Entretanto, Nadal reconoció que estaba “temblando” de los nervios al principio del partido, lo que provocó que los primeros saques fueran “muy difíciles”. “Pero he disfrutado de este momento, de ser un equipo con él. Lo hace más especial. No puedo hablar de un particular momento. Esta noche ha sido inolvidable”, sentenció.

Tras finalizar el partido, al español se le vió bastante emocionado y con los ojos llenos de lágrimas, las cuales que denotaba que entendía que había llegado el final de la carrera de quien comenzó siendo su rival y terminó convirtiéndose en un amigo más. All the Fedal feelings.#LaverCup pic.twitter.com/WKjhcADFoe— Laver Cup (@LaverCup) September 24, 2022

