Milagro de una bebé en Nueva York: nació años después del asesinato de su padre detective; premian a médicos que lo lograron

Angelina Liu es una niña neoyorquina de 5 años como cualquier otra, con la peculiaridad de que nació dos años y medio después de que su padre policía NYPD muriese baleado en cumplimiento de su trabajo.

Los doctores Peter Schlegel y Pak Chung, del Weill Cornell Medical College hicieron posible el milagro, luego del asesinato cerca de la navidad de 2014 de los detectives Wenjian Liu y Rafael Ramos, mientras estaban sentados en su patrulla en Bedford-Stuyvesant, Brooklyn.

Anoche la propia niña Angelina entregó placas a los doctores Schlegel y Chung que hicieron posible el milagro de su nacimiento, en un evento en Howard Beach (Queens) de la fundación creada a nombre de su fallecido padre, a quien nunca conoció.

Angelina Liu was born two and a half years after her NYPD detective father was killed. https://t.co/gl6h2Kxsok — PIX11 News (@PIX11News) September 23, 2022

Schlegel es un especialista en urología y medicina reproductiva que recolectó el esperma del detective Liu en la Oficina del Médico Forense la mañana después de su muerte, teniendo sólo una pequeña ventana de oportunidad para realizar el procedimiento.

“Cuanto antes, mejor”, dijo Schlegel a Pix11 en el evento anoche. “Dentro de las 24 horas, la mañana siguiente fue el momento más temprano en que pudimos configurar las oportunidades de congelación de esperma”.

Pei Xia Liu, conocida como “Sanny”, llevaba sólo tres meses casada cuando la Unidad de Asistencia Familiar de la policía de Nueva York la llevó de urgencia al Hospital Woodhull a ver al detective baleado por el suicida Ismaaiyl Abdullah Brinsley.

“Estábamos recién casados; de lo único que hablamos era de tener una familia”, recordó la joven viuda. “Cuando estaba en el hospital, me vino a la mente: ‘Quiero tener hijos de mi esposo’”.

Por ello le preguntó al jefe de la Unidad de Asistencia Familiar si había alguien que pudiera recolectar el esperma de su esposo asesinado y él “estableció el contacto”.

“Ésta es la primera vez en la historia de la policía de Nueva York”, dijo Pei Xia Liu sobre el procedimiento que se le realizó a su esposo. “Nunca sucedió antes”.

Angelina Liu nació el 25 de julio de 2017, dos años y medio después de que mataran a su padre.

El Dr. Chung -el especialista que trabajó con Pei Xia Liu en Weill Cornell cuando comenzó a recibir rondas de inyecciones dolorosas para ayudar con el proceso de fertilidad– elogió la determinación y el compromiso de la joven viuda.

“Era un momento muy triste y difícil para ella”, recordó Chung. “Milagrosamente creamos a Angelina. Puedo verla crecer, ser tan hermosa, inteligente y activa”.