Promueven proyecto para que trabajadores de Nueva York tengan el derecho a sentarse en sus jornadas laborales

A Julio Martínez todos los días le duele el corazón y el alma, por estar separado de su esposa y sus tres niños, quienes viven en Colombia.

Así lo confiesa el bogotano, de 47 años, quien en el 2018, tras caer en una severa crisis económica en su país, empacó maletas y viajó a Nueva York dispuesto a trabajar “en lo que fuera”.

Pero además de los dolores emocionales por sentirse solo en la Gran Manzana, el trabajador, quien labora en una compañía de alimentos en Brooklyn, cerca a Flushing Avenue, donde empaca comida, asegura tener dolores constantes en los pies, la espalda y la cintura. El colombiano trabaja seis días a la semana, jornadas de 10 y hasta 12 horas, parado, con solo media hora para comer algo… y sin ningún momento adicional de descanso.

“Desde que uno llega a la ‘factoría’, comienza un corre corre, que no le da a uno un segundo literalmente para sentarse, porque uno está parado todo el tiempo. Y llega un momento en que a uno le duele todo. Para ir al baño incluso uno necesita esperar a que lo autoricen. No hay donde sentarse en espacios donde fácilmente podrían ponerse sillas, lo que facilitaría las cosas”, comenta el trabajador indocumentado, quien lleva dos años en ese lugar, advirtiendo que hay cero tolerancia con quienes se sientan a descansar.

“Yo sugerí la opción de poner sillas, pero se me rieron, pues uno puede hacer el mismo trabajo sentado y más cómodo. Y he visto como han corrido a varia gente porque su cuerpo ya no da más y cuando uno les pide a los supervisores al menos unos minutos para sentarse, así sea en el piso, y tomarse un café o estirar las piernas, nos dicen que aquí vinimos fue a trabajar y no a descansar. Y pues uno no tiene otra opción que seguir en la lucha”, agrega el inmigrante.

El colombiano es solo uno de los miles de trabajadores neoyorquinos que debido al tipo de labor que realizan en sitios como fábricas, supermercados, restaurantes, cocinas y plazas de mercado, entre otros, se les requiere estar de pie la mayor parte del tiempo. Aunque en muchos locales les otorgan un tiempo para descansar unos minutos en medio de las extenuantes jornadas, en otros que pudieran hacerse sentados, esa opción está prohibida.

Por ello, y como una manera de garatizar que este tipo de trabajadores tenga el derecho a sentarse mientras realizan sus labores, y tener mayor descanso, en el Senado estatal cursa actualmente un proyecto de ley que de ser aprobado beneficiaría a miles de trabajadores en Nueva York.

La iniciativa de la senadora Rachel May, respaldada por Alessandra Biaggi, y conocida como “Ley estar de pie es agotador”, prohibiría a los empleadores diseñar espacios de trabajo para requerir que los trabajadores a fuerza estén de pie en labores que no lo requieran, y ordenaría que el Departamento de Trabajo del Estado determine si la naturaleza de un trabajo en particular permite un poco de tiempo de inactividad.

Al mismo tiempo, la ley concedería el derecho a los empleados cuyo empleador no proporcione asientos para hacer su trabajo a que exijan la instalación de sillas.

El proyecto de ley, que actualmente está en el Comité de Trabajo del Senado y que cuenta con otra versión en la Asamblea estatal, donde el pasado 9 de septiembre avanzó al Comité Laboral, defiende que permitir realizar ciertos trabajos sentados, mejoraría la seguridad y el rendimiento en los lugares de trabajo.

“Permitirle a los empleados (en labores que sean razonablemente capaces de hacerse sentarse) durante sus trabajos, la opción de hacerlo sentados es justo”, asegura la senadora May.

De darse luz verde a la normativa estatal la ley laboral de Nueva York obligaría a los patronos a crear la manera para instalar sillas para todos los empleos que así lo permitan y el Departamento del Trabajo tendría que promulgar estándares para que “se pueda determinar si la naturaleza del trabajo de un empleado es razonablemente permitido para sentarse”.

Al mismo tiempo la ley promovería acciones contra los empresarios y empleadores que no cumplan con estos requisitos para ser penalizados.

“Los empleados en muchos entornos, especialmente en el comercio minorista y el servicio de alimentos, están obligados a estar de pie durante todo su turno. Los empleadores a menudo afirman que esto es necesario por razones asociadas con el profesionalismo, la eficiencia, y las necesidades del negocio. A menudo es necesario estar de pie mientras se realiza el trabajo, pero también es cierto que permanecer de pie durante mucho tiempo con un mínimo o ningún descanso no es una necesidad en muchos lugares de trabajo”, asegura el proyecto de ley.

De acuerdo al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, la permanencia prolongada de pie en las jornadas laborales puede “incluso conducir a numerosos resultados negativos para la salud, entre otras afecciones, dolor lumbar de pie prolongado, fatiga, dolor muscular, cansancio y dolor corporal. Además pudiera presentar riesgos de problemas cardiovasculares.

Trabajadores de restaurantes como José Rodríguez, quien en su labor de mesero debe estar de pie largas horas cada día, apoyan la propuesta, aunque reconocen que por la calidad de labor que trabajadores de piso como él realizan, para ellos no aplicarían mucho estos cambios.

“Creo que es bueno dar la opción para que por ejemplo, nosotros los meseros o los busboys, nos sentemos tiempos de descanso en cada jornada, como lo hacemos aquí donde nos dan ese derecho, pero la naturaleza de nuestros empleos de verdad que sí exigen estar de pie”, dijo el joven de 27 años. “Pero por ejemplo, en las cocinas, o en las factorías, donde trabajé también al principio, ahí esta ley haría una gran diferencia, porque en esos sitios la gente trabaja todo el día y la noche parados, haciendo cosas que también pudieran hacerse estando sentados. Para esos trabajadores va a ser un respiro”.

El proyecto todavía está en proceso legislativo, y de aprobarse y convertirse en ley, comenzaría a regir un año después de ser firmada, lo que al menos significa una esperanza para trabajadores que se ganan la vida en jornadas de pie, trabajos que mayormente realizan personas indocumentadas.

“Yo duré mucho tiempo trabajando en fábricas empacando perfumes, joyas y comida, y eran días completos en las madrugadas trabajando parados todos como robóts, por lo que me alegraría mucho para la gente nueva que llega pueda tener un trato más digno en esas factoríás y pueda hacer lo mismo pero sentado”, asegura una trabajadora mexicana. “Yo ya me salí de eso y preferí trabajar en limpieza, pero tengo que admitir que tantos años de pie, sin descanso, me dañaron mi salud, especialmente la columna, y bueno fuera que la ley también obligara a esa gente a pagarnos por los daños”.

¿Qué busca la ley “estar de pie es agotador”?

Hacer que aquellos trabajos que no requieran estar de pie para desarrollarse puedan realizarse sentados

Fábricas, cocinas, industria de alimentos y ciertos trabajos en restaurantes, se beneficiarían

Los empleadores deberán proporcionar a los empleados que son razonablemente capaces de realizar su trabajo

sentados, la opción de hacerlo en sillas.

Prohibiría a los empleadores construir lugares de trabajo para obligar de manera arbitraria estar de pie durante mucho tiempo, innecesariamente.

Se estima que estos cambios brindarán alivio a la salud de empleados y aumentará la producción

Enfermedades más comunes entre trabajadores que tienen largas jornadas de pie