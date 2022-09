Aaron Rodgers le ganó la partida a Tom Brady y con dos pases de touchdown lideró la victoria de Packers sobre Buccaneers [Video]

El quarterback de los Green Bay Packers Aaron Rodgers rompió este domingo el invicto de los Tampa Bay Buccaneers del pasador Tom Brady a los que vencieron 14-12 en la semana tres de la temporada 2022 de la NFL.

En el quinto duelo entre Brady y Rodgers, considerados leyendas de la NFL, Rodgers sumó su segunda victoria mientras que el considerado por muchos como el más grande, totaliza tres triunfos.

Rodgers fue el más destacado del encuentro al conseguir 255 yardas, acumular dos pases de anotación, ser interceptado una vez y sufrir una captura. Por su parte Brady jugó para 271 yardas, concretó un envío de touchdown y fue capturado tres veces.

A Brady le costó hacer funcionar su ofensiva la cual no contó con ninguno de sus receptores titulares; Mike Evans está suspendido luego de la trifulca del partido pasado mientras que Julio Jones y Chris Godwin se encuentran lesionados; a pesar de eso los Buccaneers tomaron ventaja en su primer ataque con un gol de campo.

La respuesta de Rodgers fue rápida y por intermedio de una captura de Romeo Doubs, drafteado en 2022, tomó ventaja Green Bay 7-3.

Mientras Brady gritaba en la banca para pedirle más a sus compañeros, en el campo Rodgers volvió a hacer daño con su ataque aéreo y estiró la ventaja 14-3 con un envío de anotación para Allen Lazard. Rodgers fires quickly to Lazard to extend the @Packers lead! #GoPackGo



📺: #GBvsTB on FOX

📱: Stream on NFL+ https://t.co/9MztVgimte pic.twitter.com/NtqfbCx1EK— NFL (@NFL) September 25, 2022

A pesar que la ofensiva de Tampa Bay logró un gol de campo y tuvo una posesión de Brady en los últimos tres minutos que la leyenda capitalizó para poner el juego 14-12 al final la victoria se la llevó el propio Rodgers. Brady. Gage. Touchdown, @Buccaneers!



📺: #GBvsTB on FOX

📱: Stream on NFL+ https://t.co/9MztVgimte pic.twitter.com/N9Km4yq6jJ— NFL (@NFL) September 25, 2022

Con el triunfo, los Packers están con dos triunfos y una derrota, misma marca que ahora tienen los Bucs. .@TomBrady 🤝 @AaronRodgers12 pic.twitter.com/qJmViP7gwg— NFL (@NFL) September 25, 2022

También te podría interesar: