¿Brad Pitt estrena amor? Lo que se sabe de su supuesto romance con Emily Ratajkowski

Las especulaciones de un posible romance entre Brad Pitt y Emily Ratajkowski volvieron a encenderse en las últimas horas. Desde hace algunos meses, se especula que el actor y la modelo están comenzando una relación y el sitio Page Six asegura tener fuentes cercanas que así lo confirman.

Según relatan, Pitt y Ratajkowski, que le solicitó el divorcio a su marido, Sebastian Bear-McClard, a principios de este mes, han estado “saliendo en secreto” durante varias semanas, sin embargo, no están manteniendo un noviazgo formal: las estrellas se están conociendo sin ponerse etiquetas y disfrutando del momento.

“La gente ha estado especulando sobre esto durante un tiempo. Brad no está saliendo con nadie, pero ellos [Pitt y Ratajkowski] han sido vistos un par de veces juntos”, explicó un conocido del actor. La fuente también señaló que el protagonista de ‘Seven Years in Tibet’ “ha sido visto con otras personas” en los últimos meses y que no está saliendo con nadie en particular.

Hace unos días, una fuente le afirmó a la revista OK! Magazine que a finales de agosto Brad invitó a la Emily en una cita. “Él la invitó a salir y ella dijo que sí. Ella siempre ha pensado que Brad era guapo, y la verdad… ¿Qué tenía que perder?”, explicó una persona que conoce a Ratajkowski.

Los rumores de romance entre el actor y la supermodelo comenzaron a finales de agosto, luego de que la cuenta DeuxMoi compartiera que ambos mantuvieron varias citas en plan romántico y que fueron vistos juntos en el Pearl Oyster Bar de la ciudad de Nueva York. Según la publicación, salieron del local tomados de la mano y caminaron así durante unos metros.

Ratajkowski se encuentra en medio de una separación complicada con Bear–McClard, con quien tuvo a su primer y hasta ahora único hijo, Sylvester Apollo Bear. La ruptura entre Emily y Sebastian ocurrió entre rumores de infidelidad.

Por su parte, Brad Pitt ha estado en el ojo de la tormenta luego de que se revelara información sobre su polémica ruptura con Angelina Jolie, que se habría dado en medio de agresiones y con una fuerte discusión.

