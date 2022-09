Mujer murió en incendio provocado en una casa en Nueva York; dos heridos y un arrestado

Una mujer murió y dos hombres resultaron heridos en un incendio aparentemente provocado en una casa la mañana de ayer en Hempstead, Long Island (NY).

Más tarde Daryle McClenic, de 35 años, fue acusado de homicidio por negligencia criminal y posesión criminal de un arma, dijo la policía del condado Nassau, informó Newsday. El sospechoso fue procesado hoy por el incendio que sucedió ayer en la casa al lado de la suya, dijeron las autoridades sin ofrecer más detalles.

El fuego se desató en 103 Front St. alrededor de las 6:30 a.m. de ayer y unos 55 bomberos trabajaron para combatir las llamas y rescatar a ocupantes en la casa de tres pisos. Los socorristas encontraron a una mujer muerta dentro y también sacaron a un hombre que sufrió quemaduras graves, dijo el jefe de bomberos de Hempstead, Michael Utaro.

El otro herido sufrió inhalación de humo y cortes y contusiones mientras escapaba del fuego, según News12. Los nombres ni edades de las víctimas han sido divulgados.

“El fuego fue contenido relativamente rápido por el departamento de bomberos”, agregó Utaro. “Hicieron un buen trabajo al reprimirlo y evacuar a tantas personas como pudieron”. Cinco adultos y dos niños pudieron salir de manera segura, pero una mujer quedó atrapada en el segundo piso.

“Sólo escuché un ruido y vi que el hombre estaba todo quemado”, afirmó una madre de dos hijos de 20 años, que no quiso ser identificada. Dijo que vivía en una unidad separada en el segundo piso de la casa de dos familias y logró escapar de las llamas.

“No podía creerlo”, declaró a ABC News el testigo Shawn Smith. “Estaba durmiendo y salí a ver qué estaba pasando”. Personal de la Cruz Roja también estuvo auxiliando a las personas que perdieron su hogar y se quedaron en la calle.