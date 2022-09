Las estrellas brillan en la alfombra roja de los Premios Billboard de la Música Latina 2022

Marcas de lujo y casas de alta costura abundaron en la variada alfombra roja de la edición 2022 de los Premios Billboard a la Música Latina, en la que lo que más llamó la atención fue la ausencia de los artistas con más nominaciones.

Ni Bad Bunny ni Karol G hicieron acto de presencia en el Watsco Center de la ciudad de Miami, donde el abanico de la música latina mostró todos sus colores, edades y estilos.

Los cuatro invitados de honor, Chayanne, Raphael, Christina Aguilera y Nicky Jam, encabezaron las listas de los mejores vestidos, así como los conductores mexicanos Jaime Camil y Kate del Castillo.

Los colores verdes, azules turquesa y rosa fuerte brillaban entre mucho blanco y negro y uno que otro amarillo neón, como los vestidos de la ex Miss Universo mexicana Andrea Meza y la cantautora estadounidense Becky G.

Los que fueron más aventureros con sus atuendos y hasta sus acompañantes fueron los hombres, en especial Maluma y Rauw Alejandro. View this post on Instagram A post shared by De Quem é o Look (@dequemeolook)

El colombiano desfiló con un traje tradicional hasta que llegaba a los pantalones, pues en vez de llegar hasta los tobillos eran unas bermudas que combinó con unos calcetines blancos y unos mocasines negros con hebillas brillantes. Maluma desfiló por las nuevas cantantes Paulina y Abril, las dos primeras artistas de su disquera recién inaugurada Royalty Records. View this post on Instagram A post shared by Telemundo (@telemundo)

Por su parte, el puertorriqueño novio de Rosalía apareció con el cabello azul brillante que ha mostrado en las redes sociales y flanqueado por dos personajes disfrazados de extraterrestres, con cabezas de un tono muy parecido a su pelo.

También de azul desfiló Patricia Manterola. La exintegrante de Garibaldi apareció con un atuendo de falda corta, corset y mucha pedrería, evocativo de la moda de la década de 2000, cuando comenzó su carrera. View this post on Instagram A post shared by Lo + Inn Music + Red Carpets (@lomasinnmusic)

Sobrio como de costumbre, Raphael, el hombre de la noche, desfiló con un smoking negro sobre una camisa blanca que cerró con un lazo negro al cuello. View this post on Instagram A post shared by Caras México (@carasmexico)

También elegantísimo y de negro sorprendió el cubano Elíades Ochoa, quien por cierto reveló que había podido conectarse con su familia en la isla, quienes están lidiando con los efectos devastadores del huracán Ian.

LATINOAMÉRICA Y EL LUJO

Uno de los más acertados en su atuendo fue Jaime Camil, quien lució un traje verde del diseñador mexicano Tomorrowland sobre una camiseta blanca. “Estoy listo para divertirme”, dijo el actor, cuya serie sobre la vida de Vicente Fernández está de número uno entre los usuarios de Netflix de Estados Unidos.

La cantante mexicana Cristina Eustace desfiló con un vestido del diseñador Mitzy, quien celebró su carrera en Los Ángeles el fin de semana, con la presencia de grandes estrellas del mundo del espectáculo mexicano como Gaby Spanic y Maribel Guardia.

Los colombianos Manuel Turizo y los integrantes de Piso 21 llevaban diseños modernos e informales de la marca Balenciaga. View this post on Instagram A post shared by La Nota 🔴🔵⚪ (@lanotard1)

Este año los premios responden a 58 categorías diferentes que abarcan entre otros los principales géneros musicales en Latin Pop, Tropical, Latin Rhythm o Regional Mexicano.

Aquí te dejamos más looks de la noche.

Carmen Villalobos

Jacky Bracamontes

Natti Natasha

Camilo