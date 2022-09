Toño Mauri sorprende informando: “Otra vez COVID”

Toño Mauri sorprende informando una noticia que pensó que quizás nunca volvería a dar: “Otra vez COVID”. Compartió en sus redes sociales con una fotografía con el resultado positivo.

Después de más de dos años de haber estado al borde de la muerte y recibir un doble transplante de pulmón nuevamente el virus entra en su sistema:

“Otra vez COVID !! Por favor no bajen la guardia !!! No se confíen !! Yo con mis 4 vacunas y refuerzos y me volvió a dar. Gracias a DIOS QUE NO ME SUELTA Y ESTÁ CONMIGO EN TODO MOMENTO!!! A mis doctores, mi familia y amigos que están pendientes de mi todo el tiempo!! Gracias mi Carla, Carlita, Toño y Pablo por cuidarme!! Los quiero mucho !!!”, escribió Toño acompañándolo con una foto donde muestra el resultado del test casero.

Recordemos que hace más de dos años, pese a los extremos cuidados, Toño Mauri y parte de su familia dieron COVID-19 positivo. Lo que parecía algo simple se complicó. Durante 5 meses estuvo internado luchando por su vida… Su esposa y sus hijos casi no podían tener contacto con él y solo se unían fuera del hospital para rezar.

Su estado era tan grave, que, su esposa Carla, le avisaba a los más íntimos que era posible que no sobreviviera. Pero casi al límite, Toño recibió el milagro de tener un donador compatible a tiempo, se le realizó un doble trasplante de pulmón, y un año después ya está casi recuperado, ganó nuevamente algo de peso y hasta comenzó a trabajar.

Pero un nuevo revés lo puso a prueba, una doble bacteria atacó su organismo que seguía en recuperación. Gracias a todos los cuidados que seguía teniendo pudo salir adelante, y sosteniendo la esperanza de alguna vez poder conocer a la familia de su joven donante.

Ahora, como el propio Mauri lo compartió, el virus lo vuelve a atacar, pese a las 4 vacunas y todos los cuidados. Por eso su mensaje es por un lado de no bajar la guardia, y por el otro el pedido de oraciones por su salud.

