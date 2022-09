Christina Aguilera fue homenajeada en los Premios Billboard de la Música Latina y la critican por no hablar español

Christina Aguilera fue homenajeada en los Premios Billboards a la Música Latina y recibió el reconocimiento ‘Espíritu de la Esperanza’ por su “amplia labor filantrópica”. La cantante reconocida mundialmente subió al escenario del Watsco Center en la ciudad de Miami para dar el discurso de agradecimiento, pero lo hizo en su idioma natal: el inglés.

En las redes sociales estallaron las críticas en contra de la intérprete debido a esta situación por la cual en la transmisión debieron ponerle traducción simultánea. “Muchas muchas gracias”, fue la única parte de su discurso que expresó en español.

Estos son algunos de los mensajes que dejaron los televidentes en las redes sociales de Telemundo.

“Increíble que reciba un premio Latín Billboard y no hable español… Muy raro”, “Tremenda canción en español y que de un discurso en inglés, eso es inaceptable”, “Todo muy lindo Christina, tremenda voz, pero después de tantos años de carrera y el apoyo que los latinos siempre te dan debería hablar un poquito mas de español”, “Solo le faltó dar su discurso en español: son premios latinos, siquiera escrito y hubiera leído en español”, “Que ridiculo que no hable español cuando tiene un premio que le dieron por ser latina” y “¿Por qué no habla español? Se le olvidó”, dijeron en las redes sociales.

Christina Aguilera subió al escenario en medio de muchos aplausos de los presentes en el Watsco Center, luciendo un vestido negro muy brillante y largo hasta el piso, con gran escote y mangas.

En su más reciente álbum musical ‘Aguilera’ la cantante volvió a explorar la música en español y tuvo colaboraciones con Christian Nodal, Tini y Ozuna. Esto ocurre luego de que en el año 2000 lanzara al mercado ‘Mi reflejo’, su primer disco en este idioma, que tuvo grandes éxitos como “Ven conmigo”, también conocida como “Solamente tú”.

Sigue leyendo: Christina Aguilera ofrece un adelanto de su nuevo sencillo previo a presentarse en los Premios Billboard Latinos

Antigua mansión de Christina Aguilera se vuelve a poner en venta

Chistina Aguilera recibirá el reconocimiento “Espíritu de la esperanza” en los Premios Billboard de la Música Latina