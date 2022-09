Michelle Galván: “Mientras mamá trabaja, así vive mi bebé su asueto por el mal tiempo en la Florida”

Michelle Galván es una de las presentadoras estelares de Primer Impacto, programa de Univision. Como periodista, su carrera informativa dentro de la cadena hispana no tiene descanso, mucho menos cuando las catástrofes naturales golpean al mundo, aún cuando esta parte del mundo afectada, sea su ciudad.

Recientemente sus fans han podido ser, nuevamente, testigos de este hecho. Por medio de Instagram, Galván compartió un video en el que aparece su hija Megan y explicó lo siguiente junto al mismo: “Mientras mamá trabaja, así vive mi bebé su asueto por el mal tiempo en la Florida. Les dejo también parte del kit MÉDICO de emergencia, que no les debe de faltar en medio de una amenaza como el #huracanian 🌀”.

La publicación de Michelle obtuvo la respuesta positiva y de cariño de muchas celebridades entre las que se destacan: Marjorie de Sousa, Karina Banda y Carolina Ordoñez, entre otros.

Los fans de la periodista de Univision también tuvieron palabras de admiración y cariño para ella: “Tienes un corazón hermoso Michelle, gracias por siempre mantenernos informados, les mando muchas bendiciones y buena vibra para ti y tu familia”.

Les podemos compartir además que Megan Guajardo Galvan, la pequeña hija de Michelle, posee su propia cuenta en Instagram, administrada, claro está, por su mamá y su papá, Fernando Guajardo. Cabe destacar que el progenitor de Megan es hermano de la reconocida actriz de telenovelas Fabiola Guajardo, quien como tía es adorable. View this post on Instagram A post shared by Megan Guajardo Galvan (@babymegangg)

Podemos decir además que la pequeña Megan tiene mucho estilo hasta para las cosas más sencillas de la vida. View this post on Instagram A post shared by Megan Guajardo Galvan (@babymegangg)

Lee más de Michelle Galván aquí:

Michelle Galván, de Primer Impacto, cuenta que la ausencia de su papá la hizo tomar un rol fuerte en su hogar, a los 16 años

Michelle Galván: Megan, la hija de la estrella de Primer Impacto, llena de mensajes de amor a Despierta América en Instagram

Michelle Galván, estrella de Univision: “Yo entré al modelaje porque los premios eran becas de inglés, que mis papás no podían costear”