Hijo de Andrés García habla de la delicada situación de salud del actor

El actor Andrés García en los últimos días se ha visto bastante delicado de salud, y es que siente que se encuentra al borde de la muerte, lo que habría sido producto de las consecuencias por la cirrosis que le fue diagnosticada hace algún tiempo. A su vez, en las más recientes imágenes que han divulgado se puede notar que está bastante delgado.

Leonardo García, hijo del reconocido actor, durante un encuentro que sostuvo con la prensa mencionó que la familia se ha visto bastante preocupada recientemente por todos los signos que se han estado registrando en él. Además, el pasado mes de julio cuando también estaba muy mal había manifestado que se encontraba “cansado ya de médicos”.

“Nos ha alarmado a todos. Cuando se pone mal, obviamente no me gusta verlo mal. Cuando puedo y él quiere, voy con mucho gusto, pero su carácter es fuerte y a veces no quiere”, dijo.

Se han registrado infinidades de rumores como en cualquier situación, y el dominicano no escapa de ello porque han manifestado que supuestamente su esposa Margarita no estaría con él en este momento tan complejo. A su vez, le consultaron a Leonardo sobre este hecho y expresó que prefiere mantenerse al límite con ese tipo de temas.

“De los chismes de este tipo me alejo. Soy actor y sé lo que hago. No me meto en los chismes amarillistas, en el que él dijo, no dijo“, añadió.

El patrimonio de Andrés sin duda también ha sido uno de los temas que más han dado de qué hablar, pese a que todavía sigue vivo. Por ello, uno de sus hijos manifestó que no se encuentra interesado en los vienes, y que además se encuentra muy centrado en su carrera profesional.

“Un día dice que sí, otro día dice que no. Un día ‘La herencia es para uno, la herencia es para otro’. A mí no me importa, yo tengo mis cosas y estoy enfocado en mi trabajo“, añadió.

Te puede interesar:

· Andrés García mostró mejorías en su salud pero aseguró que: “Estoy cansado ya de médicos”

· Esposa de Andrés García pide paciencia ante la difícil situación de salud que vive el actor

· Esposa de Andrés García está preocupada por la salud del actor debido a que todo se ha complicado