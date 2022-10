Hispana mató a golpes a su esposa después de escribirle carta de amor en Facebook: sentencia por violencia doméstica en Nueva Jersey

Mayra Gavilanez-Alectus fue declarada culpable ayer de matar a su esposa golpeándola con un enfriador de vinos en su hogar en Nueva Jersey, en 2020.

Luego de un juicio con jurado de casi tres semanas, la hispana de 49 años fue declarada culpable de asesinato y posesión de un arma para un propósito ilegal en relación con la muerte de su esposa, Rebecca Gavilanez-Alectus (32), anunció el fiscal del condado Ocean, Bradley D. Billhimer.

En la primavera de 2020 la víctima fue encontrada dentro de una habitación en el piso de arriba de la casa de la pareja en Creek Road, localidad Brick Township, informó Fox News. El asesinato ocurrió en algún momento entre el 16 y el 17 de mayo de 2020.

Un examen del médico forense reveló que la causa de su muerte fue homicidio, y una investigación posterior reveló que un recipiente cilíndrico utilizado para enfriar vino fue el arma con la que se cometió el asesinato.

La esposa de la víctima fue arrestada poco después, el 21 de mayo, en Houston (Texas), a donde había huido. Las autoridades dijeron que aparentemente había viajado hasta allí en autobús desde la ciudad de Nueva York, informó CBS News.

Fue extraditada a Nueva Jersey y ha estado detenida en la cárcel del condado Ocean desde entonces. Ahora tras el veredicto se enfrenta a cadena perpetua cuando sea sentenciada el 17 de noviembre, dijo el fiscal Billhimer, informó Daily Voice.

Apenas una semana antes del crimen, Mayra Gavilanez-Alectus elogió a su pareja en una publicación bilingüe en Facebook del Día de las Madres, agradeciéndole las “formas incontables” en que mejoró su vida, intercalando frases de amor en inglés y español.

“Mi amor, gracias por todas las innumerables formas en que haces que esta pequeña familia loca (…) y mi vida entera mejoren con cada momento”, decía la publicación. “[Estoy] realmente bendecida de que seas mi esposa (…) Te amo preciosa”.

