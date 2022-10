Una esposa le dice a su marido que vaya a comprar víveres y él llega con un boleto de lotería premiado con $190 mil dólares

Una esposa envió a su marido a comprar comestibles a la tienda y él terminó ganando un premio de $190,736 dólares en la lotería. De seguro, Preston Maki, que reside en la ciudad de Marquette, en el estado de Michigan nunca pensó que hacerle caso a su esposa le daría una ganancia que cambiaría sus vidas.

Maki, de 46 años, había ido a su oficina como cualquier otro día. Después de terminar su jornada, estaba a punto de regresar a a su casa cuando recibió un mensaje de su esposa.

En el mensaje, ella le pedía que le llevara algunas cosas del supermercado. De regreso a casa, Maki se detuvo en una tienda de comestibles y eso cambió su vida para siempre.

Ya en el supermercado, Maki compró un boleto Fantasy 5 que le dio un premio mayor de $190,736 dólares, según se informó en el portal OTV News.

“Si mi esposa no me hubiera mandado el mensaje para pedirme que pasara por la tienda, no habría comprado este boleto de Fantasy 5”, dijo Maki después de ganar la lotería.

“Estaba terminando mi día en el trabajo cuando mi esposa me envió un mensaje de texto pidiéndome que hiciera una parada para comprar comestibles de camino a casa. Por lo general, no juego Fantasy 5 a menos que el premio mayor supere los $200 mil, pero vi que estaba cerca y decidí comprar cinco boletos”, dijo Maki.

Continuó: “A la mañana siguiente, estaba en la cocina, escaneé un boleto con la aplicación móvil de la Lotería y vi que era el ganador del premio mayor. ¡Ganar es tan inimaginable!”.

Cuando se le pregunto sobre sus planes ahora que ganó la lotería, Maki dijo que tiene la intención de invertir parte de sus ganancias. También reveló que compartirá otra parte del dinero con miembros de su familia.

