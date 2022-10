Adamari López recordó el momento que recibió la noticia de que tenía cáncer de seno: “Fue como si me metieran un puño en la cara”

“Fue como si me metieran un puño en la cara, de repente me levanto desconcertada de qué pasó”… Así recordó Adamari López el momento que, hace 18 años, recibió la noticia de que tenía cáncer de seno.

Ada estuvo de invitada en el Podcast de la periodista Mónica Mendoza ‘Mija Talks’, que tituló ‘Hablemos de las Tetas’… La presentadora de ‘Hoy Día’, quien todos los años, en octubre, mes dedicado a concientizar sobre la prevención del cáncer de seno, se vuelve una activista muy presente, recordó lo que vivió hace 18 años, cuando con 33 años se encontraba en su mejor momento tanto laboral, como personal, pues se acababa de comprometer con Luis Fonsi, y solo pensaba en planear el casamiento, cuando recibió una noticia no imaginada.

“Hace 18 años, de manera casual, me toqué un seno, me estaba rascando… Como tenía el período pensé de esos nódulos que salen, pero aún así fui al doctor por otro dolor que me dio en otra parte del cuerpo y ya que estaba ahí…”, comenzó contándole Adamari a Mendoza.

Fue así como por el dolor de estómago se fue con dos recetas a hacerse rayos: una para su malestar más urgente y una mamografía, solo para descartar malos pensamientos.

“En el estómago no salió nada, pero sí apareció un tumor que al radiólogo le parecía maligno y que había que biopsiar… De ahí en adelante comenzó esa montaña rusa de sentimientos y emociones que desencadenaron en encontrar que tenía un tumor maligno en el seno, las operaciones, las segundas, tercera y cuartas opiniones que tuve que hacer, y todo el proceso que tuve que tener para recuperarme“, siguió contando en esta charla de dos mujeres hablando de los procesos de la vida.

Adamari López. Foto: Aaron Davidson/Telemundo

Como bien explica en ‘Mija Talks’, lo que siguió a la noticia fue el tomar acción, que implicó un camino de muchas pruebas. “Tuve 6 quimioterapias, con unas inyecciones que le seguían, más la remoción del seno, y más adelante tuve que removerme el otro porque tenía micro calcificaciones que tenía que seguir revisando”, pero no todo terminó ahí, porque se colaron en el proceso variables no pensadas.

“Cuando me quité el otro seno me dio MRSA, que es como una enfermedad que es una bacteria resistente a la penicilina y que es muy difícil de eliminar del cuerpo, tienes que hacerse un tratamiento un poco más agresivo. En definitiva, fue complicado pero salí bien, ya llevo 18 años como sobreviviente y me encuentro bien, con buen ánimo, sin ningún deseo de volver a tener ninguna otra enfermedad, pero con el mensaje y la enseñanza de lo que viví”, le aseguró López a la periodista colombiana.

Mónica le preguntó a Adamari por el momento más duro durante todo su tránsito por el cáncer, a lo que la presentadora y actriz no dudó en confesarle que fue el mismo comienzo de todo esto:

“El golpe más duro es la noticia inicial, de verme sana, bien, en ese momento me acababa de comprometer para casarme, fue como si me metieran un puño en la cara y me noquearon, de repente me levanto desconcertada de qué pasó… En ese momento no quise que fuera desesperanzador porque me metí muy buena energía… Me preocupé más por la reacción de todos los que estaban alrededor, mi papá que tenía problemas del corazón y pensé que le podría afectar dándole una arritmia… Verlos a ellos sufrir tanto y yo tener que disimular mis sentimientos para que estuviera bien”, recordó.

Mónica Mendoza le hizo de esas preguntas que suelen ser la curiosidad de todas las mujeres, y una de las mayores incertidumbres para quien recibe la noticia: ¿qué pasa cuando te vuelves a mirar al espejo faltándote uno o los dos senos?

“Todo es un proceso, yo sentía que yo tenía unos senos tan bonitos, proporcionados a mi estatura, todavía pensaba que estaba jovencita, tenía 33 años, estaba coqueta, a punto de casarme, quería tener hijos, quería amamantar… De repente me encuentro con un seno menos, te ponen un expansor, y te crear un espacio en todo eso que te sacaron entre la masa y el músculo, y me quedó más arribita.

Tenía un seno donde normalmente estaba y otro más arriba, se veía como una deformidad en el pecho, pero mi pensamientos era positivo, yo misma me trabajaba en la cabeza que ahora iba a tener unos más monísimos. No quiere decir que no haya sido duro, ante de cada trabajo hubo sufrimiento, pero no quiere decir que no lo vaya a pasar… Tuve muchísima fe en Dios, y tuve la fortuna que tener a mi familia. y las personas que me quieren alrededor“, explicó Adamari.

A 18 años de haber pasado todo ese proceso, Ada le confesó a Mónica, que la enfermedad le enseñó a escuchar a su cuerpo, algo que volvió a reafirmar cuando se descuidó y una influenza no atendida a tiempo la regresó a un hospital donde, incluso, tuvo que pasar por un coma inducido. En aquel momento ya tenía a Alïa y su fuerza fue no dejar a su hija sin madre.

En el Podcast que lo puedes encontrar en todas las plataformas digitales como Spotify, Amazon Music o Apple, por ejemplo, Adamari también habló de la soledad, de su lucha diaria para mantenerse sana, para no caer en la comida chatarra o los refrescos, su decisión de separarse y su felicidad viviendo con ella misma, disfrutando su vínculo con su hija Alaïa.

