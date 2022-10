Coco Levy es vinculado a proceso por delito de abuso sexual

El productor Coco Levy, hijo de la conductora Talina Fernández, fue vinculado este martes a proceso por el delito de abuso sexual en agravio de la actriz Danna Ponce.

Sin embargo, llevará su proceso en libertad, con la medida cautelar de firma periódica cada quince días. Así lo decidió un Juez de Control este martes durante la audiencia inicial. Además, prohibió a Levy acercarse a la víctima y dictó tres meses para el cierre de las investigaciones.

Al término de la audiencia, Danna Ponce evitó dar declaraciones a la prensa, mientras que Coco Levy reiteró su inocencia.

“Esto ha sido una mentira siempre, es absolutamente falso y yo soy absolutamente inocente. Ya me ha costado mucho. Y llegamos a esta audiencia, hicimos la presentación, a mí no me dejaron todavía presentar pruebas. Entonces, con base al dicho de la niña, que es lo único que hay, se hizo un proceso.

“Va a haber un proceso, que es exactamente lo que yo quería, porque eso es lo que me permite a mí demostrar y hablar y demostrar que esto es absolutamente falso“, puntualizó el productor de cine y televisión.

En junio de este año, la actriz Danna Ponce aseguró que había sido víctima de abuso sexual por parte del productor, quien supuestamente la tocó de manera indebida.

“No tengo miedo del ataque, de incredibilidad, ni siquiera de Coco. Gracias por el apoyo y la difusión a todos y en especial a los medios por darme voz”, público en ese entonces Danna Ponce en sus redes sociales.

A su salida de la audiencia de este martes, Coco Levy dijo que no tendría que pedirle disculpas a nadie, que se siente tranquilo y confía en que, cuando se presenten las pruebas, se compruebe su inocencia.

“Nadie me ha escuchado a mí. Han dicho: ‘este señor está grandote, esa niña está chiquita, seguro es malo’. La realidad es que no es así, yo sigo siendo inocente“, señaló el también actor, quien dijo que cuenta con el total apoyo de su familia, en especial de su madre, Talina Fernández.

Sigue leyendo:

–VIDEO: Actriz Danna Ponce señala a Coco Levy, hijo de Talina Fernández, de supuesto abuso sexual y acoso

–Pablo Lyle fue hallado culpable de homicidio involuntario

–Gerard Piqué y su novia Clara Chía Martí disfrutan de su amor en París