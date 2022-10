Justicia italiana pide nuevamente la extradición del brasileño Robinho

La Justicia italiana quiere concretar si o si la extradición del ex futbolista Robinho, quien fue condenado a nueve años de cárcel por abusar sexualmente de una mujer albanesa de 23 años en Milán junto a un grupo de amigos en enero del 2013.

El querer extraditar al brasileño es una de las metas de la justicia italiana, tanto así que esta ha sido la segunda vez que buscan cumplirlo. No obstante, al tratarse de un país que no se permite la extradición, le ha permitido al futbolista refugiarse por más de dos años.

Sin embargo, se ha podido conocer que en los últimos meses ha habido contactos entre ambos países y, según informa la agencia italiana ANSA, las autoridades brasileñas han podido facilitar la información del paradero del brasileño.

La Justicia italiana pide la extradición del exdelantero brasileño del Real Madrid y del AC Milan Robson de Souza, conocido popularmente como Robinho, condenado a 9 años de prisión. pic.twitter.com/JcC3wvCepx — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 4, 2022

De esta manera el Tribunal Supremo italiano hizo firme su petición para que el brasileño pueda cumplir la condena de nueve años decidida por el Tribunal de Milán y confirmada por el Tribunal de Apelación. En donde también están involucrados su amigo Ricardo Falco y cuatro personas más que no fueron identificadas.

Es importante resaltar que, lo ocurrido con Robinho, su amigo y el otro grupo de hombres, ocurrió cuando estaba cumpliendo con su contrato con el AC Milán y en donde era considerado uno de los mejores futbolistas de ese momento.

Ahora, se deberá espera que transcurre con esta petición a pesar de que las autoridades brasileñas no pueden entregar al ex futbolista, ya que no lo tienen permitido, pero que en cualquier momento pudieran encontrar la vía para que Robinho cumpla con su condena.

Lee También:

Justicia italiana anunció orden de arresto y de extradición para Robinho por violación

Sentencia firme e inmediata: Robinho fue condenado a cumplir nueve años en prisión por violencia sexual

Italia lanzará orden internacional de captura para extraditar a Robinho por su sentencia de violación