Margot Robbie y Cara Delevingne: implicadas en una pelea que ha dejado a un paparazzi con el brazo roto

Dos cineastas amigos de Margot Robbie y Cara Delevingne finalmente salieron de prisión luego de pasar varias horas detenidos por supuestamente haber agredido a un paparazzi durante el fin de semana.

De acuerdo con The Sun, el productor de cine británico Josey MacNamara y el operador de cámara Jac Hopkins fueron captados mientras salían de una estación de policía de Buenos Aires, Argentina.

Hopkins y MacNamara fueron arrestados luego de presuntamente agredir al fotógrafo Pedro Alberto Orquera cuando lo vieron tomando fotos de Margot Robbie y Cara Delevingne mientras comían en un restaurante en Buenos Aires, durante la mañana de este domingo.

Según reportes policiales y de testigos, los cineastas persiguieron a Orquera fuera del restaurante, para después someterlo en el piso de concreto, golpearlo e intentar romper su cámara.

Pedro Alberto Orquera, quien terminó con el brazo roto tras el ataque, dijo al medio argentino TN que pudo proteger su equipo y las fotos que había tomado.

“Sufrí una agresión brutal… Mi vida se salvó de milagro, no sé qué hubiera pasado si caía de cabeza al suelo, con la velocidad con la que me perseguía esa gente”, dijo Orquera. “Nunca me quitaron mi material… Cuando caí al suelo, la cámara se rompió, pero pude salvar el material”.

Pagan por sus actos… un rato

MacNamara y Hopkins fueron arrestados por la policía y llevados a la estación de policía para ser interrogados, mientras que presuntamente Margot Robbie y Cara Delevingne huyeron de la escena.

A Orquera le colocaron un collarín y lo llevaron en camilla al Hospital Argerich en la capital argentina, donde permanece en observación y está a la espera de una cirugía por su brazo roto. Aseguró que desconoce si recuperará el uso completo de la extremidad.

“Tengo un yeso en el brazo derecho, mi brazo está muy comprometido y no sé si lo voy a perder”, afirmó.

Sin embargo, según TMZ, una fuente diferente dijo que Pedro Alberto Orquera fue en realidad el agresor, y que apresuró a las actrices mientras subían a un Uber, lo que provocó que el conductor comenzara a conducir.

La fuente dijo que Orquera siguió insistiendo con las fotos, mientras Margot Robbie fue la que al parecer se tropezó y lastimó después de salir del auto corriendo. Fue entonces que MacNamara y Hopkins se acercaron para ayudarla y enfrentar al fotógrafo.

Las estrellas estaban afuera del restaurante del famoso chef argentino Francis Mallmann, alrededor de las 3:00 horas de la madrugada del domingo, cuando ocurrió el incidente con Orquera.

“Empecé a huir de ellos porque me estaban golpeando“, dijo Orquera a The Sun. “Mientras corría de ellos, me patearon con fuerza, así que mi cámara salió volando y caí al suelo y me lastimé el brazo“.

Un informe policial señala que MacNamara y Hopkins dijeron a los oficiales que Orquera era “responsable de sus propias heridas”, pues las dos actrices no habían dado su consentimiento para ser fotografiadas.

Según varios medios locales, MacNamara y Hopkins no podrán salir del país tan fácilmente, pues primero deberán pagar una multa.

