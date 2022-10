Ingrid Coronado sobre el testamento de Fernando del Solar: “No esperaba que dejara desprotegidos a mis hijos”

Ingrid Coronado se dijo sorprendida del contenido del testamento de su ex esposo Fernando del Solar, en el que asegura dejó desprotegidos a sus hijos.

“Lo que me da tristeza que, a lo largo de 10 años, yo sí pude ver esta versión de él como persona, con respecto a mí, pero yo no esperaba que dejara desprotegidos a mis hijos, finalmente esta no es la noticia que yo esperaba, yo hubiera querido otras cosas“, aseguró la conductora en entrevista con el programa ‘Ventaneando’.

Mira el video en el minuto 13:00

Durante la emisión se dio a conocer que Del Solar dejó un testamento que ajustó meses antes de su muerte.

“El departamento de la colonia Del Valle será para sus hijos Luciano y Paolo, el usufructo vitalicio de ese departamento para los papás de Fernando, lamentablemente el señor Norberto ya falleció, entonces quedaría la viuda, la señora Rosalinda.

“Su viuda Anna Martínez Ferro tiene los derechos de propiedad de otro departamento en la Benito Juárez, así como del cajón del estacionamiento respectivo, que el maneje de otro departamento ubicado en Periférico Sur es para la misma Anna Martínez Ferro, que el resto de sus bienes presentes o futuros son para sus hijos, que la albacea del testamento es Anna Martínez Ferro, como tutriz de sus hijos nombra a su hermana María Eugenia Cacciamani. El testamento fue firmando el 10 de marzo del 2020″, dio a conocer el programa.

Pese a esta decisión, la conductora dijo que acatara lo que devenga del juicio de sucesión que emprenderá.

Sobre otros bienes inmuebles, señaló que pudieron haber sido vendidas por el conductor y que el dinero se encontraría en una cuenta bancaria a la que no tiene acceso.

