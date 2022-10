Johnny Depp regresó a los escenarios y sus abogados estuvieron presentes para acompañarlo

Johnny Depp regresó a los escenarios de Estados Unidos y sus abogados estuvieron presentes para acompañarlo.

El martes, el actor y músico se presentó en el foro The Anthem de Washington D.C. como parte de un concierto con el guitarrista Jeff Beck.

De acuerdo con People, entre el público del show se encontraban Camille Vasquez y Benjamin Chew, quienes representaron al protagonista de ‘Pirates of the Caribbean’ durante su demanda contra Amber Heard en Virginia. Los abogados también fueron vistos tras bambalinas con pases VIP.

Depp se encuentra de gira por Estados Unidos con Jeff Beck, músico con quien grabó el nuevo álbum 18. Ese disco incluye el tema “Sad Motherfuckin’ Parade”, cuya letra parece aludir a la relación de Depp con la actriz de ‘Aquaman’.

“Si tuviera una moneda de 10 centavos, no llegaría a tus manos. Estás sentada ahí como un perro con la ‘comezón del séptimo año’. Y creo que has dicho lo suficiente para una maldita noche“, dice parte de la canción.

Depp y Heard contrajeron nupcias en 2015. El año siguiente, en su petición de divorcio, ella lo acusó de ser violento a lo largo de la relación.

Más tarde, el protagonista de ‘Ed Wood’ demandó a Heard por un artículo que ella publicó en The Washington Post en el que se describía como “una figura pública que representa el abuso doméstico“. Aunque el texto no mencionaba a Depp por nombre, el histrión acusó que las declaraciones de su ex esposa habían dañado su carrera y reputación.

En junio pasado, el jurado dio la razón principalmente a Depp y ordenó a Heard a pagarle $10 millones de dólares.

La actriz ha mantenido un perfil bajo desde el fallo, pero fue vista recientemente por TMZ en Palma de Mallorca, España, acompañada de su hija de un año, Oonagh Paige.

Se prevé que la gira actual de Depp y Jeff Beck concluya el 12 de noviembre en el Grand Sierra Resort and Casino de Reno, Nevada.

