La reacción de Amber Heard al saber que Johnny Depp tiene un nuevo romance

Luego de que el mundo dirigió sus ojos al tribunal de Fairfax, en el estado de Virginia, meses atrás para seguir el minuto a minuto del juicio de Johnny Depp y Amber Heard. Él la demandó por difamación y el jurado estableció de manera unánime la culpabilidad de la actriz, aunque él también fue condenado debido a las declaraciones que hicieron sus abogados mientras tuvo lugar el juicio previo que se realizó en el Reino Unido. Pero todo eso quedó atas y en el último tiempo se le pudo ver un poco más en público, feliz con una nueva oportunidad de rehacer su vida tanto a nivel profesional como personal. Incluso recientemente se supo que habría vuelto a encontrar el amor y como era de esperarse, esto llegó a oídos de su ex, quien tuvo una tajante reacción cuando se enteró.

No hay duda de que el escándalo entre Depp y Heard se convirtió en uno de los temas más comentados en lo que a Hollywood respecta y no solo por los temas legales. Durante esas semanas empezaron a escucharse rumores sobre un posible acercamiento entre el actor y su abogada Camille Vasquez. Ella fue una de las líderes del equipo legal y, a partir de gestos y miradas pícaras, los fanáticos comenzaron a pensar que entre ellos había algo más que una simple amistad. Sin embargo, algo había entre los pasillos del tribunal, pero no precisamente con ella.

Recientemente, se conoció quién fue la mujer que verdaderamente robó el corazón del actor. Una fuente le reveló a People que Johnny está en pareja con Joelle Rich, quien formó parte de su equipo legal en el juicio por difamación que enfrentó contra The Sun en Reino Unido por llamarlo “golpeador de esposas”. Según se precisó, se conocieron en 2020, cuando ella aún estaba casada. No obstante, ahora que está en medio del divorcio, decidió darle una nueva oportunidad al amor. Incluso ya fueron fotografiados juntos en la corte el 3 de mayo y unos días después la captaron dándole un abrazo a Vasquez en la corte.

“No había ninguna obligación profesional para que ella estuviera allí. Fue personal. Su química está fuera de serie”, dijo la fuente, según US Magazine. Sin embargo, a la ecuación le faltaba una tercera parte y esa era la de la actriz de ‘Aquaman’. Como era de esperarse, ya se enteró de que su exmarido volvió a encontrar el amor, pero esta vez se conoció que opinó al respecto.

Una fuente le dijo a Entertainment Tonight cómo reaccionó la modelo al saber la noticia. “Amber no le está prestando atención a Johnny ni a su vida personal”, precisó y en la misma línea sumó: “A ella no le importa con quién sale él y solo quiere seguir adelante con su vida”.