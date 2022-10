Jorge Sampaoli: “Quiero ganarme el respeto de esta gente a partir de ahora”

El Sevilla le ha entregado el mando de su club a Jorge Sampaoli quien cumplirá su segunda experiencia con el club sevillano, quien no dudó en darle una nueva oportunidad al sudamericano que ha asumido con total responsabilidad el puesto de entrenador.

Sampaoli, como tanto se le ha caracterizado, arribó al Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán con un ánimo indescriptible y con un carácter que puede atraer la atención de sus futbolistas de manera fácil para poder que pueda revertir los malos resultados. Además, el argentino también reiteró sus planes para el presente y futuro.

“Que no viva del recuerdo, empiezo una temporada nueva, que no recuerden lo que pasó antes. Quiero ganarme el respeto de esta gente a partir de ahora. Nace una etapa que me va a poner a prueba y tengo que estar preparado. Es lo que tocó ahora y hay que recomponer la alegría de jugar”, comentó Jorge Sampaoli.

“Tengo recuerdos muy gratos de cuando estuve aquí, con la ilusión de poder generar la misma idea que pasó en aquel momento. Vengo con un aire de energía positiva para generar modificaciones a corto plazo”, prosiguió el argentino.

Es importante resaltar que, el Sevilla tiene cuesta arriba avanzar a la siguiente ronda de la UEFA Champions League con el Manchester City y Borussia Dortmund en lo más alto del grupo. Además de que en la liga están cerca de puestos de descenso; es por que Sampaoli ha querido transmitirle a sus jugadores esas ganas de seguir adelante y conseguir triunfos.

“La necesidad de salir de un mal momento, de la descreencia del público. Hay que generar emociones a los que están afuera, no los que están afuera a los de dentro. a plantilla está construida para otro estilo de juego y tenemos que acomodarnos a eso. Hay que recomponer la alegría de jugar. Cuando el mercado se abra podemos seguir avanzando con nuevos ítems”, añadió Sampaoli.

Ahora, el argentino buscará mejores resultados de aquella temporada de la 2016-1017 cuando terminó cuarto en la tabla de posiciones de la Liga Santander. Aún así, sus indicaciones sirvieron para estar a la altura del Real Madrid, Atlético Madrid y FC Barcelona y también para conseguir su felicidad.

“Siempre miro al Sevilla, siempre seguí al club. Recuerdo donde fui feliz. Siempre dije que no quiero volver donde fui feliz y aquí estoy. Hay un montón de argumentos que me hacen pensar que esto se puede cambiar”, finalizó el argentino.

De esta manera, Sampaoli ha llegado al Sevilla para quedarse, su llegada genera ilusión en la fanaticada que a pesar de los malos resultados, decidieron despedir por todo lo alto a Julen Lopetegui, quien dio todo por el club.

