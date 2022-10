Raúl de Molina: Impresionantes imágenes de una manada de leones devorándose un kudú (VIDEO)

Raúl de Molina está nuevamente de vacaciones. Esta vez se fue de safari a Sudáfrica, junto a su esposa Mily. El presentador de ‘El Gordo y la Flaca’ fue compartiendo su viaje en las redes sociales, y entre todos los paisajes, mostró unas impresionantes imágenes de una manada de leones devorándose un enorme kudú.

“No puedo creer lo que estoy viendo delante de mí, son como 8 leones comiendo aquí como si fuera un bufet“, comienza diciendo De Molina en el video con su rostro en primer plano, para luego enfocar cómo los leones desgarran al animal, y se lo van comiendo.

Raúl y su esposa estaban paseando por la reserva de Sabi Sands, que es un grupo de reservas de caza privada. El nombre proviene del río Sabie, que se encuentra en el límite sur del lugar, y del río Sand, que lo atraviesa.

La reserva tiene leones, búfalos, rinocerontes, jirafas, leopardos, perros salvajes y hienas, entre otros, además de contar con una forestación de miles de diferentes especies de plantas.

De Molina compartió que no es la primera vez que hace un safari, y que de hecho este ya lo ha visitado en varias ocaciones, nunca le había tocado ver algo tan brutal y salvaje.

“Hemos estado viniendo en safari por casi 25 años y lo que vi hoy fue algo increíble en @andbeyondtengile dentro del #SabiSand Seguimos por casi dos horas esta manada de leones que terminaron devorándose un kudú. Nunca había visto esta cantidad de leones juntos peleándose uno al otro por la comida“, escribió acompañando la impresionante imagen.

Antes de presenciar ese momento impresionante, Raúl y Mily visitaron otras zonas, incluso hasta estuvo cortándose el pelo en una barbería en forma de tienda en medio de los bosques y las zonas áridas.

En la misma reserva, De Molina siguió por dos horas una manada de búfalos para ver qué hacían y mostró como todos, en conjuntos, pararon a descansar, tomar fuerzas y sobretodo, agua. View this post on Instagram A post shared by Raul De Molina (@rauldemolina)

Aunque muchos suelen criticarlo porque se toma muy seguido vacaciones, en más de una ocasión a contado que son los días que tiene acumulado entre los que le corresponde y los días de trabajo extra, como cuando viajó a Londres para cubrir el funeral de la reina Isabel II, y que si no se los toma, los pierde.

Por eso, luego de un par de viajes de trabajo, se fue con su esposa a convivir con todos estos animales salvajes en Sudáfrica.

