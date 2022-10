Walt Disney World Resort celebra los 40 años del EPCOT

Walt Disney World Resort celebra los 40 años del Experimental Prototype Community of Tomorrow (EPCOT), el parque que inspira curiosidad, imaginación y asombro a través de festivales internacionales, atracciones innovadoras y experiencias culturales.

Desde la primera vez que Walt Disney nombró este proyecto, se dejó claro que la intención del parque era mostrar ideas y tecnologías nunca antes vistas.

La inauguración oficial de EPCOT se hizo el 24 de octubre de 1982 y para el momento se dijo que con el proyecto se quería también inculcar “un nuevo sentido de creencia y orgullo en la capacidad del hombre para dar forma a un mundo que ofrece esperanza a las personas en todas partes”.

EPCOT está conformado por cuatro vecindarios: World Celebration, World Nature, World Discovery y World Showcase, pero sigue actualizándose día a día. Walt Disney dijo: “siempre estará en un estado de transformación”.

El parque se comenzó a construir en 1979 dentro del Walt Disney World Resort, Florida. Su construcción inició justo un año después de que Card Walker, presidente y director ejecutivo de Walt Disney Productions, anunciara su creación a la Cámara de Comercio Internacional y al presidente Jimmy Carter.

Entre las novedades más recientes del parque está el Connections Café and Eatery, un espacio donde se puede acceder a una importante selección inspirada en cocinas internacionales disponible en World Celebration.

Otra de las novedades ed EPCOT es el Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind que abrió sus puertas en el pabellón de Wonders of Xandar, una montaña rusa con vehículos que giran en 360 grados y es considera una de las montañas rusas cerradas más grandes del mundo.

