Jared Leto interpretará al diseñador de moda Karl Lagerfeld en biopic

Tras aparecer en ‘House of Gucci’, Jared Leto tiene otra película en proceso sobre una marca de moda de lujo.

Según los informes, Leto producirá una cinta biográfica misma que protagonizará interpretando nada más y nada menos que a Karl Lagerfeld, el legendario diseñador de moda que fue director artístico de Chanel desde 1983 hasta su muerte en 2019.

Sobre el papel, el actor ganador del Oscar y líder de 30 Seconds to Mars dice que cree que el difunto icono de la moda estaría orgulloso: “Siento que este es un momento de círculo completo y Karl estaría orgulloso de lo que estamos haciendo”, dijo Leto a Women’s Wear Daily.

Dicha publicación menciona que la historia es secreta, pero la película profundizará en las “relaciones clave en la vida de Karl Lagerfeld, contadas a través de una lente impredecible, muy parecida a la del hombre mismo”.

“Karl era un artista. Era una potencia creativa” Jared Leto

También se informó que el proyecto llega con el apoyo de la socia de Jared, Emma Ludbrook, a través de su productora Paradox, mientras se asocia con la casa de moda Karl Lagerfeld, para detallar aspectos de su vida personal y su relación a lo largo de su carrera.

“Hay una multitud de relaciones para explorar. Karl tuvo una carrera que abarcó más de 50 años, por lo que tanto personal como profesionalmente estuvo cerca de varias personas. Puedo decir que vamos a afinar las relaciones clave que transmiten diferentes partes de su vida”, apuntó Jared.

Leto, además, contará con la colaboración de los confidentes de mayor confianza del diseñador, que han sido elegidos como productores ejecutivos: Pier Paolo Righi, director ejecutivo de la casa Karl Lagerfeld; Caroline Lebar, vicepresidenta sénior de imagen y comunicaciones de la casa de diseño; y Sébastien Jondeau, asistente personal y guardaespaldas del diseñador durante mucho tiempo.

El reconocido diseñador murió en 2019, pero antes de su muerte, según WWD, Jared le dijo que quería retratarlo, a lo que el creativo habría respondido: “Sólo tú, cariño, sólo tú”.

El actor, que es conocido también por haber interpretado a Joker, retuiteó el artículo, señalando: “Karl siempre ha sido una inspiración para mí. Era un verdadero polímata, un artista, un innovador, un líder y, lo más importante, un hombre amable”. Karl has always been an inspiration to me. He was a true polymath, an artist, an innovator, a leader and, most importantly, a kind man. pic.twitter.com/tDneHPuDGn— JARED LETO (@JaredLeto) October 6, 2022

Sigue leyendo: Se revela el tema de la MET Gala 2023: un tributo a Karl Lagerfeld

– Conoce la casa del diseñador Karl Lagerfeld que se puede alquilar por $17,388 la noche

– Netflix prepara una serie sobre la vida de Rocco Siffredi, actor de cine para adultos

– Velma, de “Scooby-Doo”, es confirmada como lesbiana por su interés amoroso femenino en una nueva película