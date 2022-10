Velma, de “Scooby-Doo”, es confirmada como lesbiana por su interés amoroso femenino en una nueva película

El misterio sobre la sexualidad de Velma Dinkley acaba de resolverse cuando la nueva película de Halloween del universo “Scooby-Doo”, titulada “Trick or Treat Scooby-Doo!”, se estrenó este 4 de octubre en Prime Video.

Aquellos que han estado esperando este momento, el personaje de Velma fue concebido como una chica lesbiana, ya que se enamora de otro personaje femenino: la diseñadora de vestuario Coco Diablo.

El movimiento se produce 53 años después de que el personaje se presentara por primera vez en la caricatura y no ha sido hasta esta cinta del director Audie Harrison que la verdadera sexualidad de Velma se confirmó.

Los fanáticos de la serie han compartido la escena precisa de la revelación que muestra a Velma conociendo a Coco e inmediatamente pierde las palabras y sus lentes se empañan mientras se sonroja.

“En 2001, Velma era explícitamente homosexual en mi guion inicial, pero el estudio (Warner Bros. Pictures) siguió opacándola y finalmente hasta tuvo un novio (en la secuela)”, tuiteó hace dos años James Gunn, guionista de las primeras películas no animadas de la saga.

Sobre esto también se pronunció el productor y supervisor de la serie “Scooby-Doo! Mystery Incorporated” (2010), Tony Cervone, quien escribió que Velma “no es bisexual, es homosexual” en una publicación en su perfil de Instagram durante el Mes del Orgullo del año 2020.

“Siempre planeamos que Velma actuara un poco fuera de lugar cuando salía con Shaggy porque esa relación no era adecuada para ella”, explicó Cervone entonces añadiendo que su intención era que el personaje de Marcie Fleach, amiga y antigua rival de Velma, fuera su verdadera pareja.

El último capítulo de “Scooby-Doo! Mystery Incorporated” se emitió el 5 de abril de 2013 y esta relación íntima nunca se acabó fraguando pero ahora, más de nueve años después, los seguidores de la franquicia ya han confirmado oficialmente que la joven Velma Dinkley es lesbiana. View this post on Instagram A post shared by Variety (@variety)

