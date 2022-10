Reportera revela en medio de transmisión de TV que es transgénero: “Hay una belleza en el proceso”

Una reportera de una estación de televisión en Des Moines, Iowa, reveló la noticia de que es transgénero en medio de una entrevista al aire en el referido medio.

Nora J.S. Reichardt, de 24 años, trabaja con Local 5 News desde julio de 2021.

Pero no fue hasta esta semana que en una entrevista con su colega Eva Andersen oficialmente reveló su orientación sexual y el proceso de transformación al que se sometió.

La originaria de Hanover, Minnesota, inició un proceso de transición médica al género femenino en septiembre del 2021. Un año después, Reichardt decidió contar su historia.

El intercambio se dio el mismo día que la comunicadora sometió los papeles para cambiar su nombre a través de la corte estatal.

“Yo no sabía si había un lugar y un espacio para mí para hacer este tipo de trabajo que realmente amo y disfruto al tiempo que podía ser yo misma”, se sinceró la periodista.

“Entrar gradualmente en un papel en el que me siento más y más segura en mi cuerpo de lo que me sentía antes ha sido maravilloso tener esta experiencia y compartirla con la gente”, relató.

Los primeros pensamientos sobre su orientación sexual iniciaron cuando se encontraba en la secundaria. Pero el hecho de crecer en una comunidad rural en Hanover la privó de expresarse sobre lo que sentía.

“Especialmente al principio, es difícil ubicar esa sensación de incorrección— de que soy una persona que tiene un cuerpo, pero no estaba viviendo en él”, describió la reportera. “Yo solo pensé que estaba deprimida, yo pensé que yo solo estaba ansiosa. Y he tenido esos sentimientos casi desde que tengo memoria”, manifestó.

Reichardt confesó que, al unirse al equipo de Local 5 News, sentía que estaba jugando a disfrazarse al mostrarse como hombre.

“Un tiempo después de que empecé a estar en el aire, llegué a un punto de ruptura personal en el que pensé, ‘¿por qué no me gusta la persona que estoy viendo cada día y con la que salgo a cubrir?’ ‘¿Por qué no conecto con esa persona?’ ‘¿Por qué no quiero ser esa persona?'”, recordó la entrevistada.

Luego de iniciar un proceso de terapia, la transgénero dijo que empezó a hallar su felicidad.

Al momento, Reichardt se encuentra en tratamiento de reemplazo de hormonas para incrementar los niveles de estrógeno y reducir los de testosterona.

“Hay una belleza en el proceso“, describió. “Y yo espero que eso se discuta más. Especialmente entre esas personas que son cisgénero y no se encuentran tan familiarizados con (el concepto). Lo que yo encontré fue aprender a amar mi cuerpo, amarme, y solo de la manera en que yo quiero vivir mi vida que es el mejor acto de autorrealización que jamás pude haber imaginado”, puntualizó.