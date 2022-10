Toño Mauri habló sobre su salud: “Pasó el susto”

Toño Mauri, habló nuevamente sobre su salud: “Pasó el Susto”… Así es, le propio actor dio la feliz noticia que ya está libre del segundo contagio que le dio de COVID, y que lo llevó a recordar la pesadilla que vivió hace más de dos años, cuando terminó en un doble transplante de pulmón para salvar su vida.

“NEGATIVO!!! Pasó el susto!! Gracia a Dios por su inmensa misericordia y por darme la fortaleza para salir!!! A mi familia y amigos GRACIAS!!!“, escribió el actor mexicano, acompañándolo con una imagen del resultado de su test PCR con efectivamente el negativo.

Como te contamos, el propio Toño Mauri confirmó que había dado nuevamente postivo a COVID... Un día después del anuncio, ‘Despierta América’ habló en exclusiva con el actor, quien dio detalles de su estado de salud y confesó que cuando recibió la noticia sintió mucho miedo.

“Al principio mucho miedo, me asusté, me asustó. Tener COVID es volver a recordar toda la etapa de todo lo que sucedió en mi vida, y es fuerte la noticia, pero gracias a Dios, me siento mucho mejor”, le dijo Mauri en su momento al show de la mañana de Univision.

Allí también aseguró que aún no se había hecho el nuevo test, porque los médicos que habían recomendado que esperara un par de días a que los medicamentos que le habían recetado hicieran su efecto.

Efectivamente, dos días después de comenzar su tratamiento recibió la noticia de que ya estaba libre del virus.

Recordemos que hace más de dos años, pese a los extremos cuidados, Toño Mauri y parte de su familia dieron COVID-19 positivo. Lo que parecía algo simple se complicó. Durante 5 meses estuvo internado luchando por su vida… Su esposa y sus hijos casi no podían tener contacto con él y solo se unían fuera del hospital para rezar.

Su estado era tan grave, que, su esposa Carla, le avisaba a los más íntimos que era posible que no sobreviviera. Pero casi al límite, Toño recibió el milagro de tener un donador compatible a tiempo, se le realizó un doble trasplante de pulmón, y un año después ya está casi recuperado, ganó nuevamente algo de peso y hasta comenzó a trabajar.

Pero un nuevo revés lo puso a prueba, una doble bacteria atacó su organismo que seguía en recuperación. Gracias a todos los cuidados que seguía teniendo pudo salir adelante, y sosteniendo la esperanza de alguna vez poder conocer a la familia de su joven donante.

MIRA AQUÍ A TOÑO MAURI RELATANDO CÓMO TRANSITÓ POR SEGUNDA VEZ EL COVID:

