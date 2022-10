La Tigresa del Oriente abrirá su OnlyFans a sus 76 años

Si por algo es conocida Juana Judith Bustos Ahuite es por saberse reinventar con el paso del tiempo y arriesgarlo todo por su carrera, pero en esta ocasión fue más allá y no le tuvo miedo al “qué dirán”, por lo que sin nada más que ocultar la Tigresa del Oriente anunció que abrirá su cuenta de OnlyFans.

Así es, la cantante peruana volvió a ‘rugir’ con este anuncio que abrió el debate en redes sociales, pues a sus 76 años debutará en esta plataforma que muestra contenido para adultos.

A través de su perfil de Instagram, la Tigresa del Oriente dejó en claro que a su edad está dispuesta a seguir en el ojo público a como dé lugar y qué mejor que de la mano de OnlyFans, una página en la que varias figuras del espectáculo se han refugiado para mostrarse sin censura.

“Muy pronto mi OnlyFans”, se lee en la descripción que acompañó a la atrevida foto en la que, fiel a su estilo, la intérprete de la canción ​​’Nuevo Amanecer’ posa cubriendo su pecho con su larga cabellera y el resto de la instantánea deja mucho a la imaginación.

De esta forma fue como la Tigresa del Oriente avisó a sus más de 137 mil seguidores que próximamente habrá contenido sobre ella y que dará mucho de qué hablar.

Y es que desde que comenzó su carrera, hasta que estalló su popularidad en Internet, la polémica siempre la ha perseguido y esta vez no sería la excepción, sobre todo por la respuesta que este anuncio tuvo entre sus fans.

Las reacciones de sus fans al saber que debutará en OnlyFans

Aunque varios la alientan a dar lo mejor de sí y aplauden cada proyecto u ocurrencia que tiene entre manos para seguir vigente, esta vez las reacciones se tornaron entre apoyo, burlas y críticas para la Tigresa del Oriente.

“Y peores cosas vendrán, dice la Biblia”; “A la dr0ga, dile no”; “Señora, totalmente innecesario”; “Se volvió chiflada”, son algunos de los comentarios que pueden leerse en el post de la cantante quien, por cierto, no ha declarado más al respecto y tampoco ha establecido la fecha en la que tendrá su debut.

La Tigresa del Oriente demostrará que no se necesita ser joven para abrir un perfil en esa famosa plataforma, misma en la que figuras como Celia Lora, Yanet García, Sabrina Sabrok, Blac Chyna, Cardi B, Amber Rose, entre otras celebridades, ya tienen un terreno bien ganado. ¿Logrará conquistar al público con su contenido? View this post on Instagram A post shared by Judith Bustos (@tigresadeloriente)

Sigue leyendo: Netflix prepara una serie sobre la vida de Rocco Siffredi, actor de cine para adultos

– Desde la piscina, Demi Rose presume sus atributos en diminuto bikini negro

– Dwayne Johnson no se acuerda de Belinda a pesar de que trabajaron juntos en 2017: “¿Quién es?”