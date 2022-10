Dwayne Johnson no se acuerda de Belinda a pesar de que trabajaron juntos en 2017: “¿Quién es?”

Dwayne Johnson eligió México para realizar la primera premiere mundial de ‘Black Adam’, que llega a los cines el próximo 20 de octubre, y se mostró muy emocionado por el cariño que los fans le externaron en su visita a la capital del país.

‘The Rock’ estuvo acompañado por sus compañeros actores Quintessa Swindell, Noah Centineo, Sarah Shahi y Aldis Hodge, así como los productores Beau Flynn e Hiram García, quienes convivieron de cerca con los fanáticos que han seguido su carrera, además de dedicar tiempo para contestar las preguntas de los medios que se encontraban en el evento.

“Me siento muy bien de estar aquí en México por esta clase de amor y lo siento desde que aterricé en el aeropuerto y siempre me mueve regresar a México. Cuando arrancas una gira mundial de promoción, el primer país al que vas importa, porque te da el ritmo de cómo será el resto, entonces sentí que México iba amar a ‘Black Adam’, pero no estaba 100 por ciento seguro que iba a recibir este tipo de amor”, expresó Johnson para los reporteros.

Sin embargo, uno de los momentos que está dando de qué hablar fue cuando los periodistas le preguntaron a Dwayne sobre Belinda y el actor no tenía idea de quién hablaban… hasta que se lo recordaron.

“¿Quién es?”, preguntó Johnson desconcertado cuándo fue cuestionado sobre su opinión de la exprometida de Christian Nodal. Finalmente, tras ser orientado, expresó puras buenas palabras acerca de la personalidad de Belinda: “¡Oh” sí lo hizo increíble, ella es hermosa y muy amable”, señaló Dwayne.

Para quienes no lo sepan, Beli y ‘The Rock’ compartieron escena cuando la cantante se integró al elenco de la cinta ‘Baywatch’, de 2017.

Dwayne, incluso, había compartido a través de su cuenta de Instagram una foto en la que aparece con Belinda en uno de los sets de grabación de la película que fue dirigida por Seth Gordon.

“Kaboom! Bienvenida a la Reina del Pop Latino a #BayWatch. Un gran día de ensayos con ella y mañana vamos a estar listos para el rock and roll. Ella ya es una estrella de la música masiva que podría ‘conformarse’ fácilmente con su éxito, pero tiene hambre y se concentró en expandirse, crecer y tener éxito a nivel mundial. ¡Me agrada! Yyyyyyy esta chica es muy divertida y está jugando el papel perfecto en nuestra película”, es el mensaje que acompaña el post que aún aparece en el perfil de Dwayne Johnson. View this post on Instagram A post shared by Dwayne Johnson (@therock)

