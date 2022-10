Mujer de Indiana compró unos raspaditos para su madre, decidió jugar uno y ganó $1 millón de dólares

Una mujer de Indiana ahora siente que no tiene que preocuparse más por el dinero después de ganar $1 millón de dólares jugando al raspadito de lotería ‘Double Diamond’ de la Lotería de Michigan.

La afortunada jugadora, que optó por permanecer en el anonimato, compró su boleto ganador en la gasolinera Meijer, ubicada en la calle 5019 Red Arrow Highway en la ciudad de Stevensville, según se informó en el portal Click On Detroit.

“Mi esposo y yo viajamos bastante a Michigan, especialmente en el verano. Paramos por gasolina y compré algunos boletos para el sorteo de lotería para mi mamá. Vi el diamante en el boleto del juego instantáneo y decidí tomar uno en el último minuto“, dijo el jugador de 57 años.

“Puse los boletos en mi bolso y los dejé ahí un par de días. Cuando finalmente me senté a rasparlo, me sorprendió ver el premio de $1 millón. No dejaba de pensar: ‘Esto no puede ser correcto’. Entonces, le pedí a mi esposo que mirara el boleto y me confirmó que acababa de ganar $1 millón”.

La jugadora visitó recientemente la sede de la Lotería para reclamar su premio. Ella eligió recibir sus ganancias como un pago único en efectivo de alrededor de $693 mil dólares en lugar de 30 pagos de anualidades por el monto total. Con su dinero, planea pagar algunas cuentas pendientes y ahorrar el resto.

“Ganar me ha dado una gran sensación de alivio al saber que estaré cómoda financieramente en los años venideros”, dijo el jugador.

Los jugadores han ganado más de $13 millones de dólares jugando al raspadito ‘Double Diamond’, que se lanzó en agosto. Cada boleto, que tiene un costo de $10 dólares, ofrece a los jugadores la oportunidad de ganar premios que van desde $10 hasta $1 millón. Quedan más de $39 millones en premios, incluidos dos premios mayores de $1 millón, 13 premios de $10 mil y 111 premios de $2 mil.

En 2021, los jugadores de la Lotería ganaron más de $1,800 millones de dólares jugando juegos instantáneos.

