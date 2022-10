Ángel Correa: “Arriesgué una infección en el corazón para jugar la finalissima”

Argentina venció meses atrás a Italia en la “Finalissima” en lo que significó el segundo título de la era de Lionel Scaloni, pero en esta oportunidad, el punto que más ha llamado la atención es la confesión del delantero Ángel Correa, quien reiteró que estuvo a punto de sufrir una infección en el corazón por estar en el partido con la albiceleste.

Es importante resaltar que, el futbolista del Atlético de Madrid pasó por el quirófano recientemente para corregir ese detalle y debido a eso, se ganó el respeto y admiración de todos sus compañeros de club y selección.

“Fue algo complicado lo que pasó en esa oportunidad. Llevaba varios días viendo el alambre que estaba a punto de salirme del pecho y no le dije nada al doctor porque quería estar sí o sí en la Finalissima ante Italia en Wembley”, comentó Ángel Correa.

Ángel Correa, en diálogo con TyC Sports, reveló con detalles qué fue lo que le pasó en el corazón:

"Ya llevaba varios días que se me estaba viendo el alambre que tengo en el pecho. No le dije nada al doctor de la Selección porque quería estar en la Finalissima con el grupo". pic.twitter.com/bTG9urbOdm — TyC Sports (@TyCSports) October 10, 2022

“Después de que pasó el partido me agarró un poco de miedo, a mi familia también y se lo dije al doctor y me explicó que podría haberse infectado y eso hubiera sido muy grave, por lo que me recomendaron que fuese a Madrid para resolverlo rápido. No era un dolor, se me había abierto la cicatriz”, prosiguió el argentino.

Asimismo, el delantero colchonero no ha escondido su deseo de estar en Qatar 2022 para poder ayudar a la albiceleste a conquistar el trofeo más importante. Aunque sabe que la competición en el ataque está más que abierta.

“Ojalá que esté en la lista, trabajo para eso y me siento parte de ese grupo que se siente como una familia. Sería lo máximo estar entre los convocados. Jugar el Mundial es el sueño de todo chico y espero que se me esta vez”, finalizó Correa.

De esta manera, Correa sigue dando declaraciones de lo que fue su día a día con sus problemas del corazón y e como ha enfrentado cada operación para hoy en día ser un jugador fundamental para el Atlético de Madrid y para la selección argentina.

