Aplican eutanasia a joven de 23 años con problemas psiquiátricos

Uno de los temas más polémicos en cualquier sociedad es la eutanasia, ya que quienes son defensores a ultranza de la vida señalan que ningún ser humano puede decir sobre cuándo ponerle fin a la suya y mucho menos la de alguien más, sin importar las circunstancias que rodeen el caso, mientras que muchos otros sí apoyan la idea, sobre todo cuando hay cuestiones médicas que limitan o que no permiten tener buena calidad de vida.

Es por ello que son pocos los países que legalmente han dado su visto bueno para poner en práctica la eutanasia. Uno de ellos es Bélgica, en donde recientemente se ha dado a conocer el caso de una joven de 23 años a la que las autoridades de su país le permitieron tener una muerte asistida por serios problemas psiquiátricos.

Shanti De Corte venía arrastrando desde hacía ya varios años una depresión severa y trastorno de estrés postraumático, por lo que apoyada por sus padres, acudió ante la corte para solicitar le permitieran practicarle una eutanasia.

Hoy se ha sabido que Shanti De Corte, una joven belga de 23 años, recibió la eutanasia por sufrir un daño psíquico irreparable tras ser víctima de un atentado yihadista en 2016 en Bruselas.



Murieron 35 personas y 340 resultaron heridas. pic.twitter.com/RIagOy3RB2 — Jorge Bayer (@Jorgebsaez) October 9, 2022

Su petición fue aceptada por un juez belga y fue así como el pasado 7 de mayo Shanti murió rodeada de su familia.

Días antes, la mujer se despidió de todos con el siguiente mensaje publicado en Facebook: “Reí y llore. Hasta el último día. Amé y se me permitió sentir lo que era el verdadero amor. Ahora me iré en paz. Sé que ya te extraño”.

El caso de De Corte se ha dado a conocer en redes sociales y en diversos medios de comunicación, generando así mucha polémica ya que hay quienes consideran que quizá otros médicos pudieron haber encontrado la manera para poder salir de la depresión con la que vivía.

Joven a la que le aplicaron la eutanasia vivió en carne propia un atentado

Shanti comenzó a padecer trastornos mentales tras sobrevivir al atentado yidhadista el 22 de marzo de 2016 ocurrido en el aeropuerto de Bruselas, el cual dejó a 32 personas heridas y más de 300 heridos.

La mujer nunca logró superar esta terrible experiencia vivida, por lo que cayó en una profunda depresión, y desarrolló ataques de pánico. Comenzó a ser tratada por psicólogos y psiquiatras, los cuales le recetaron diversos medicamentos antidepresivos; sin embargo, nada le ayudó e intentó suicidarse en un par de ocasiones.

Diversos psiquiatras, luego de hacerle diversos análisis y exámenes médicos, llegaron a la conclusión de que no presentaba mejora alguna y en cambio, su situación empeoraba, por lo que decidieron apoyarla en su solicitud ante la comisión Federal de Control y Evaluación de la Eutanasia.

“Ella siempre esperó ganar su batalla pero no fue así. Después de un grave intento de suicidio me preguntó por primera vez por qué necesitaba vivir. Le dije que no quería perderla pero entendí su pedido”, declaró su madre.

Te puede interesar:

* Víctor Escobar muere en Colombia por eutanasia sin tener una enfermedad terminal; caleño se despide para siempre en emotivo video junto a su esposa

* Suiza legaliza las “cápsulas suicidas”; conoce cómo funcionan

* “Le demuestro más mi amor si la apoyo en esta decisión”: El testimonio del hijo de Martha Sepúlveda, la mujer que morirá el domingo mediante la eutanasia