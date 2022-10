Cómo reducir el riesgo a la presión arterial alta a través de la dieta

Los alimentos que se incluyen o se limitan en la dieta pueden influir en la salud de tu corazón. Los doctores señalan que una buena nutrición y un corazón sano van de la mano y pueden ayudar a disminuir la presión arterial o reducir el riego de hipertensión.

La Asociación Estadounidense del Corazón (AHA) señala que tratar la presión arterial alta, puede ayudar a reducir el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal.

Cómo seguir una dieta saludable para el corazón y reducir el riesgo de presión arterial alta

1. Consume suficientes frutas y verduras. Los adultos deben consumir el equivalente a 1.5 a 2 tazas de frutas y de 2 a 3 tazas de vegetales al día.

Un estudio publicado en la revista Circulation de la Asociación Americana del Corazón revela que los participantes que consumían cinco porciones de frutas y verduras por día tenían un 12% menos de riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares, incluidas enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

Las verduras con almidón, como las papas, así como los jugos de frutas no se están asociados a un riesgo reducido de muerte por todas las causas o enfermedades crónicas específicas.

2. Consume cereales integrales. La Fuente de Nutrición de Harvard explica que los granos integrales ofrecen un “paquete completo” de beneficios para la salud, a diferencia de los granos refinados, a los que se les quitan valiosos nutrientes en el proceso de refinación.

“La fibra ayuda a reducir el colesterol y a mover los desechos a través del tracto digestivo… También puede ayudar a prevenir la formación de pequeños coágulos de sangre que pueden desencadenar ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares”, señala Harvard.

3. Elige productos lácteos bajos en grasa. Los productos lácteos pueden tener grasas saturadas, por lo que es Cleveland Clinic recomienda optar por las versiones bajas en grasa o sin grasa, como leche descremada o al 1%, yogur o requesón al 1% o sin grasa y quesos bajos en grasa.

4. Opta por proteínas saludables como pescado, aves y legumbres.

5. Consume aceites vegetales no tropicales, el aceite de oliva y el aceite de aguacate son alternativas saludables para el corazón.

6. Alimentos ricos en vitamina C. Los alimentos ricos en vitamina C pueden proteger contra el estrés oxidativo, que causa inflamación. Entre los alimentos más ricos en vitamina C están los pimientos rojos, los kiwis, las naranjas, las fresas y el brócoli.

7. Consume alimentos ricos en potasio. De acuerdo con Cleveland Clinic, el potasio ayuda a reducir la presión arterial al relajar las paredes de los vasos sanguíneos y ayudar al cuerpo a eliminar el exceso de sodio.

Limita: el sodio, los dulces, las grasas saturadas, bebidas azucaradas, bebidas alcohólicas y las carnes rojas.

Los expertos de la AHA también recomiendan alcanzar y mantener un peso saludable; realizar actividad física; ser más activo físicamente; no fumar y evitar el humo de segunda mano; tomar el medicamento según lo prescrito; saber cuál es tu presión arterial y trabajar para mantenerla en el nivel, según lo indicado por el médico.

