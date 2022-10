Shakira y Ozuna anunciaron la fecha de estreno de ‘Monotonía’ y tendría fuertes indirectas para Piqué

La cantante Shakira pese a las diversas situaciones en las que se ha visto envuelta desde que anunció la separación de Gerard Piqué no ha parado de trabajar, debido a que en medio de todo se ha mostrado muy sonriente, tal fue el caso con su sencillo ‘Te felicito’, y ahora viene con ‘Monotonía’, tema que grabó hace poco con Ozuna.

El pasado domingo sus fanáticos enloquecieron cuando vieron que la colombiana y el puertorriqueño compartieron en la red social de la camarita que será el próximo miércoles 19 de octubre cuando podrán disfrutar en todas las plataformas este tema que según lo poco que ella ha ido compartiendo parece que promete bastante.

El video solamente dura algunos segundos, aunque igual se puede apreciar un corazón negro al que le clavan una espada y, antes de finalizar en el medio revelan el nombre de este sencillo que se encuentra en cuenta regresiva para quienes apoyan su carrera lo puedan escuchar.

Este fin de semana ella también compartió lo que fue un pequeño fragmento del video oficial, ahí se puede apreciar que un corazón cae al piso y ella hace el intento de recogerlo. Sin embargo, la colombiana aunque se ve en el suelo no pudo rescatarlo, al tiempo que se ve el pie de un caballero pasarle por encima.

A su vez, fueron casi 50 mil los comentarios que se registraron al ver este adelanto en la aplicación de la camarita, mientras que alcanzó los 1,8 millones de ‘Me gusta’. Además, fueron muchas las expresiones que le pidieron que terminara de sacar el tema que ha tenido desesperado a más de uno.

“Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría“, fue el mensaje que acompañó el audiovisual. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Hace algunos días también compartió algunos breves mensajes, y es que muchos llegaron a imaginarse que podría tratarse de indirectas para el padre de sus hijos. Parte de lo que llegó a publicar en su perfil: “No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía”.

