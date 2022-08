Shakira se habría enterado del presunto modus operandi de Piqué para visitar hoteles y serle infiel

La cantante Shakira desde hace aproximadamente dos semanas no la ha estado pasando nada bien, y es que cuando se pensaba que las cosas estaban calmándose en medio del escándalo de la ruptura con el padre de sus hijos, todo tomó un giró inesperado cuando comenzaron a salir más detalles de Clara Chía Martí, la nueva pareja de Gerard Piqué.

La colombiana sin duda no ha podido atravesar este complejo momento en privado y no solamente por ambos ser reconocidas figuras públicas, y es que el defensor del FC Barcelona posiblemente no ha manejado de la mejor manera la circunstancia, pues ya se deja ver en público con su novia de 23 años.

“Esta semana te quitaré la careta, Gerard Piqué. Lo explicaré al mundo entero cómo se produjo la traición. Ya le he hecho llegar a Shakira que tengo pruebas de cuándo, cómo y dónde la llegaste a engañar“, escribió Jordi Martín.

Esta semana te quitaré la careta @3gerardpique Le explicaré al mundo entero como se produjo la gran traición. Ya le he hecho llegar a @shakira que tengo las pruebas de cuando, como y donde la engañaste. pic.twitter.com/J9FoBBXMJb — Jordi Martin (@jmartin_ibz) August 28, 2022

Aparentemente la infidelidad por parte del futbolista español no se habría presentado una sola vez, pues según ha revelado Jordi que ha estado siguiendo todos los pasos sobre este caso, explicó que el padre de Milán y Sasha habría tenido una técnica muy peculiar para poder ir a un hotel, y para su fortuna en ninguna ocasión le tomaron fotos.

“Gerard cuando conoce a una chica en una discoteca y se va a un hotel, él entra primero y se va la chica por detrás, él entra por el garaje, se va a la habitación, la chica entra por otro lado y no deja rastro ninguno. Es con esta chica con la que sí está dejando rastro porque realmente está enamorado“, dijo el paparazzi.

La colombiana se sentiría afectada por todo lo que sigue sucediendo, y es que además él explicó que presuntamente la intérprete de ‘La tortura’ habría tenido que buscar ayuda de un profesional, pues se trataría de su psicólogo de cabecera.

“Él se veía con Bar Refaeli, la top model venía a Barcelona, venía al Camp Nou y yo tengo entendido y lo sé de información muy directa que se veía con Piqué. Esta información le llega a Shakira, y Shakira decide abandonar Barcelona… con 13 maletas”, añadió.

