A Karol G se le cae la minifalda en pleno concierto y así sus fans vieron todo lo que había debajo, por delante y por detrás

Karol G estaba arriba de una plataforma cuando de repente la minifalda con la que cubría su bodysuit de hilo dental cayó al suelo. La colombiana no perdió el hilo de la canción y continuó con su presentación musical. El video compartido por Lo Sé Todo Colombiana expone cómo después una de las bailarinas le colocó la prenda a Karol G.

La ex novia de Anuel AA se ha convertido en un referente de belleza en el mundo de la música hispanohablante. Son muchos los que la consideran una mujer que empodera las curvas reales, el cuerpo normal de las muchas fans que la siguen y la admiran.

La cuenta de TV de Lo Sé Todo expuso esta imagen acompañada por el siguiente mensaje: “Comparte estas fotografías y asegura que las curvas están de moda”. Muchos de los comentarios que recibió esta publicación exaltan la belleza de Karol G, pero otras personas no se han mostrado tan contentas con este tipo de exposiciones físicas y le dejaron este comentario en dicha cuenta: “No sé respeta a sí misma”. View this post on Instagram A post shared by Lo Sé Todo (@losetodotv)

La publicación original de Karol G le aportó más de cinco millones de likes, y además ella misma aportó este pensamiento: “¿Y quién dijo que yo era flaquita?”, además agregó: “Las curvas siempre de moda pues”.

Muchas celebridades han aplaudido este mensaje de la colombiana, como el Pau Tips en donde dice: “Eres perfecta tal como eres hermana, a palabras necias oídos sordos como dice mi mamá. Espero que nos veamos pronto. Sophi te manda muchísimos besitos”.

