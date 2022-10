Blink-182 y su regreso deja una ola de memes muy divertidos, ¡chécalos!

Se viene el Festival “When We Were Young 2023” en Las Vegas. Los organizadores del evento confirman que esté volverá el sábado, 21 de octubre de 2023. Y la nueva entrega llevará al público show épico de pop-punk.

Los protagonistas de este festival serán nada más y nada menos que la banda Blink-182, con los miembros originales reunidos Mark Hoppus, Tom DeLonge y Travis Barker. Así también estará una de las bandas más influyentes del género, Green Day.

El resto de las bandas que se presentarán son: 30 Seconds To Mars, The Offspring, Good Charlotte, 5 Seconds of Summer y All Time Low, Yellowcard, Rise Against, Sum 41, Pierce the Veil, Gym Class Heroes, Michelle Branch, Thrice, Rise Against, Simple Plan, New Found Glory y muchos más.

Los memes por otra parte, se han disparado gracias a que Blink-182 anunció hoy su regreso con un gira mundial, que incluirá visitar países como México. La banda estará en el país azteca en el mes de marzo del otro año.

La noticia del regreso generó una avalancha de memes que les compartimos a continuación:

Manifestando ver a Blink-182 en 2023. pic.twitter.com/JCARg1FL2f— feliz pero no tanto (@Kemiin) October 11, 2022

Blink 182 en Paraguay 🇵🇾



Asuncionico 2023: pic.twitter.com/7QPz0Qgg5l— chrisn't (@jsosars) October 11, 2022

Muy bonito lo de Blink 182 hasta que te acuerdas que de nuevo vas a tener que pelear con cuchillo en la línea virtual de Ticketmaster. pic.twitter.com/gFiNxE9CWt— Cúcara Mácara ✨ (@Celemste_n) October 11, 2022

Blink 182 se reúne y vienen al Estéreo Picnic.



Yo con casi 30 años: pic.twitter.com/vNag2UflX5— Imagine. (@manugsierra) October 11, 2022

Como conociste a Blink 182 // Como ellos te van a conocer. pic.twitter.com/8KjiiwXbYG— Charolastra. (@taltalivan) October 11, 2022

Viene Blink 182 estoy así pic.twitter.com/0RU2ylpKmS— Nicolás (@1000deBanano) October 11, 2022

Ojo, que en medio de esta lluvia de memes, también aparecen aquellos fans, incluso famosos, que les han seguido la pista a sus integrantes y lloran de alegría al saber que la banda retoma su carrera con una gira mundial. ¿Me dices que blink-182 viene a Sudamérica después que Travis perdió el miedo a volar, que Mark superó el cáncer y que Tom regresó después de 8 años a la banda? Es histórico, perdon pero esto lo llevo esperando desde hace 20 años. Estoy llorando de la alegría. 😭😭🥺🥺❤️❤️— Camilo (@Mailo4) October 11, 2022 parece que blink 182 anuncia hoy su nuevo sencillo después de no se cuantos años!!



para que entiendan el nivel de emocionado que estoy:



es como si One Direction anunciara sencillo nuevo hoy.— lasso (@LassoMusica) October 10, 2022 Hace unos días puse cosas sobre BLINK 182 y la gente de las conspiraciones me dijo que si estaba hablando de ellos porque vendrían a México. NO MAMES QUE SI VIENEN A MÉXICO LOS 3! Me cagué!!!!! Ahora voy a pensar en México campeón del mundo a ver si se hace… pic.twitter.com/meFWj0XI1N— GABO MONTIEL (@werevertumorro) October 11, 2022

Seguimos con los memes:

¡Blink 182 regresa a México! ¿Dónde está mi ropa de adolescente? ¡Aaaah! pic.twitter.com/1kqcsJ0E0T— Maximiliano Barraza (@_maxbarraza) October 11, 2022

este año regreso my chemical romance, paramore y ahora blink 182 pic.twitter.com/0cwJpa0vtl— Hucci (@pinchevatitoo) October 11, 2022

Green Day volvió a tocar en Argentina

Volvió Blink 182 y hace gira por Sudamérica por 1ra vez



Mi mente: pic.twitter.com/3lIm3GELfF— chrisn't (@jsosars) October 11, 2022

Llegando a Blink-182. pic.twitter.com/mJ32nV7q3R— Coffee Delight Oficial (@coffeedelightof) October 11, 2022

