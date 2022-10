Christian Nodal habría contraído una ETS y sus problemas con el alcohol seguirían

El cantante Christian Nodal desde el pasado mes de febrero que dio por finalizada su relación amorosa con Belinda no ha parado de verse envuelto en polémicas, en algunas ocasiones por contar cosas personales, por su nuevo romance o su comportamiento. Sin embargo, en esta oportunidad todo es completamente distinto porque podría tratarse de un tema de salud.

TV Notas compartió una entrevista exclusiva que le realizaron a un amigo cercano del mexicano, momento en que el que habría aprovechado de contar detalles de la vida del intérprete de ‘Ya no somos ni seremos’, así como ha sido el paso tras la superación del amor que algún día sintió por la española, y el cariño que ha demostrado por la argentina.

La fuente que estuvo en contacto con el mencionado medio de comunicación, reveló que aparentemente Nodal “se metió” con todas las mujeres que estuvo a su alcance. Por ello, en esta etapa de su vida se encontraría enfrentando las consecuencias de sus actos.

“A él en abril pasado le detectaron herpes, porque se encontró como ciertas llagas que lo alarmaron, se fue a hacer estudios y le detectaron esta enfermedad. Es un virus que puede resurgir; que teniendo eso en su cuerpo, en cualquier momento le puede volver a brotar”, añadió.

Desde hace algún tiempo el intérprete de ‘Botella tras botella’ habría estado presentando serios inconvenientes con el licor y “otras sustancias”, que presuntamente para la fecha todavía no lo ha podido encontrar la manera de controlarlo.

“Ahorita ya está más tranquilo, aunque el alcohol y otras sustancias no las puede dejar por nada del mundo; pero bueno, ya lo explicamos de mil formas y si no entiende, será su problema. Ya no es un niño y así como se metió con cuanta mujer contrajo herpes, también sabe que el alcohol le puede dañar su voz, será su rollo si quiere terminar rápido con su carrera”, manifestó.

La persona cercana al cantante dijo que es un inconveniente que viene atravesando desde hace mucho tiempo y cada vez que logra salir termina siendo mucho peor la recaída.

“Es alcoholismo, tiene ese problema desde hace muchos años y aunque muchas veces ha tratado de estar tranquilo, recae y cada vez toma más“, explicó.

