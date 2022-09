Christian Nodal fue grabado estando ebrio en Las Vegas y aparentemente no podía caminar por su cuenta

El cantante Christian Nodal ha tenido un año bastante controversial, no conforme con haber finalizado su relación con Belinda el pasado mes de febrero, luego protagonizó otro por las indirectas que ambos se han dedicado, así como su nuevo romance con Cazzu, y recientemente fue visto caminando posiblemente pasado de tragos, al tiempo que parece que ni puede caminar por su cuenta.

El video no tardó mucho en viralizarse en las distintas plataformas, al tiempo que algunos lo apoyaron por ser una persona joven, mientras que otros lamentaron llegar a verlo en una situación como esa. Además, varios internautas manifestaron que el ex de Belinda solamente estaba disfrutando de su corta estadía en Las Vegas.

“También tiene derecho a ponerse pedo, por qué no?“, “Mi admiración para mi compa Nodal, solo que invierta muy bien en gente que lo cuide”, “Así andaba yo en los cantaritos, jajajajaja y no me agüito”, “Su concierto estuvo a toda madres!!! La próxima pago más para estar más cerca”, “Es una artista joven y una personal normal que se pone su buena peda y se divierte en Las Vegas, todo lo que pasa en Las Vegas ya se queda en TikTok”, “Para qué grabarlo?” “A eso va a Las Vegas”, fueron algunas de las impresiones.

El mexicano mientras iba caminando estaba escoltado por su equipo de seguridad, esta vez con una particularidad, y es que retiraban a las personas que tenían cerca para que el intérprete de ‘Botella tras Botella’ no se fuese a caer en el lugar. Además, su visita fue producto de una presentación que realizó y que muchos llegaron a manifestar que fue excelente.

Sin embargo, todo parece un poco extraño porque en TikTok supuestamente su madre habría publicado un video donde aparentemente el novio de Cazzu estaría dormido, lo que para muchos significaría el hecho de querer ocultar lo que realmente estaba sucediendo.

Luego de la polémica en la que se vio sumergido decidió pronunciarse a través de sus historias de la red social Instagram para asegurar que había celebrado de la manera como debía. A su vez, no se mostró para nada avergonzado por lo ocurrido, todo lo contrario, estaba muy sonriente. @maikellshow #christiannodal #nodal #nodalfans #nodalybelinda #casino #lasvegas #borracho #dalacara #salealaluz ♬ FUTURE HOUSE – Sergey Wednesday

“Ayer disfrutamos Las Vegas como se supone”, expresó.

