Estuvo al borde de la muerte tras visitar a su novio que conoció por Facebook

Hoy en día, gracias al internet, las redes sociales y otras plataformas, a las personas les es más sencillo entablar relaciones con otros sin importar que entre ellos pueda existir una gran distancia.

Hay gente que ha hecho nuevas amistades, negocios e incluso, han conocido al amor de su vida gracias a la tecnología; sin embargo, también está la otra cara de la moneda de quienes han vivido terribles experiencias precisamente por relacionarse con personas que no conocen.

Ese fue el caso de una mujer en Argentina identificada únicamente como Analía, la cual en entrevista con el sitio Crónica, contó cómo es que estuvo a punto de morir a manos de su novio, al cual conoció vía Facebook.

Resulta ser que hace ya un tiempo, la mujer recibió una solicitud de amistad por parte de un hombre llamado Javier Baldovino, el cual era un completo desconocido para ella.

A la semana, comenzaron a conversar y fue así como Analía se enteró que Javier estaba preso, cumpliendo una condena de 8 años en la cárcel de Junín, tras ser encontrado culpable de haber cometido violencia doméstica en contra de su expareja sentimental, y también por intento de homicidio en contra de su excuñado.

En una de sus conversaciones, el hombre le sugirió que fuera a visitarlo y aunque al principio ella dudó hacerlo, finalmente aceptó la propuesta pues no quería hacerlo sentir discriminado.

Semanas después, se hicieron novios y a los 5 meses de relación, la mujer consiguió un permiso para realizarle una visita conyugal. Y así lo visitó una vez al mes durante uno año y 10 meses hasta que estuvo a punto de morir en sus manos.

Casi se convierte en otra víctima de su pareja

Analía relató que su relación había transcurrido con normalidad hasta el pasado sábado, cuando fue a visitarlo a la cárcel. Javier le pidió que le escribiera a su hija para notificarle que se encontraba bien y que ya había ingresado al penal.

Fue entonces cuando la mujer le pidió a su novio que le enseñara fotos de su hijo. Cuando sacó su teléfono y abrió Facebook, descubrió que tenía otro perfil, en donde aparecía en la foto al lado de otra mujer, descubriendo entonces que mantenía una relación con esta desde hacía 5 meses.

Analía tomó el teléfono y salió corriendo hacia el baño, entonces Javier la siguió e intentó ahorcarla.

“Él me siguió al baño y me dijo: ‘dame el teléfono’. Yo estaba de espaldas y entonces me agarra del cabello, me aprieta muy fuerte el cuello y me saca el teléfono… Tranquilamente me podría haber matado”, indicó la mujer.

Luego, volvieron a la mesa para hablar pero ahí continuó amenazándola. Una vez que salió de la cárcel, interpuso una denuncia ante las autoridades, lo cual llegó a oídos de Baldovino, quien se comunicó con ella para exigirle que la retirara o podría irle muy mal.

Ahora, la mujer teme por su vida ya que el hombre podría salir pronto de prisión por buena conducta.

