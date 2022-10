Pablo Lyle vivirá su cumpleaños en la cárcel, él quería pasarlo en México, según contó Horacio Pancheri

Horacio Pancheri conversó con el programa Al Rojo Vivo y reveló que durante una de las últimas conversaciones que sostuvo con el actor Pablo Lyle, éste le confió que deseaba pasar su cumpleaños -18 de noviembre- en México. Hoy, todos sabemos que esto no podrá ser, ya que el actor mexicano fue declarado culpable de homicidio involuntario, por la muerte de Juan Ricardo Hernández.

En entrevista con el programa de Telemundo esto es lo que el ex participante de Top Chef VIP tuvo para decir: “Él me dijo que estaba súper tranquilo y trabajando mucho en él. Aprendió muchísimo a conectarse con él, a estar en paz y a darse cuenta de los errores que cometió. Estaba leyendo mucho, hemos hablado bastante y me ha contado como estuvo estos tres años. Me acuerdo bien que uno de los últimos mensajes que me mandó fue que quería pasar su cumpleaños en México“.

Pancheri además es de esos amigos que están contigo, aún cuando esto lo lleve a visitarte en la cárcel. Por esta razón contactó a la esposa de Lyle para decirle que no sólo estaba a la orden para lo que tanto ella como sus hijos pudieran necesitar, sino para saber también en qué cárcel estará su amigo, porque él quiere ir a verlo.

